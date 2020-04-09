武漢肺炎影響僑商 僑委會提供貸款紓困

（中央社記者陳韻聿台北9日電）全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大，並衝擊金融和實體經濟。僑委會今天說，為協助僑台商事業永續經營，已研擬提供貸款、舊貸展延、減免保證手續費等紓困方案。

僑務委員會傍晚透過新聞稿指出，已輔導主管的海外信用保證基金，善用可立即提供貸款保證的機制，協助僑台商事業營運、解決資金需求和紓困。

僑委會指出，紓困方案包括提供貸款、舊貸展延、減免保證手續費等。

僑委會進一步說明，大額貸款方面，每戶最高貸款額度為150萬至200萬美元；小額貸款方面，最高貸款額度為10萬美元，保證成數為8.5成，保證期間減半收取手續費。此外，舊貸展延期間也可減免保證手續費，第一年減半收取。

僑委會表示，為使僑台商能順利取得資金，已協調海外信保基金以「寬一點、快一點、方便一點」原則受理符合要件的申貸案；信保基金也將洽請合作銀行簡化申請流程、迅速核保資金。

僑委會說，海外信保基金目前在全球有192處承辦據點，分布於24個國家、50個都會區，若僑台商所在地無承辦銀行，也可透過國內國際金融業務分行（OBU）申請貸款保證。（編輯：林興盟）1090409