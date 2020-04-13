立委視訊參訪自殺防治中心 關切防疫期間集體焦慮

（中央社記者王揚宇台北13日電）立法院衛環委員會今天安排視訊參訪全國自殺防治中心議程，盼聽取建言，降低民眾在防疫期間的集體焦慮和不安，並讓居家檢疫照護服務更圓滿。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天的議程為視訊參訪全國自殺防治中心，了解在嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊下，相關心理健康促進與自殺防治執行等狀況。

立法院衛環委員會召委、民進黨立委邱泰源表示，疫情期間民眾心理壓力很大，很多民眾都悶在家，甚至有不少產業停工、減班休息，造成家庭失和。

邱泰源說，日前看到副總統陳建仁在臉書分享「瘟疫中的我」心路歷程圖，覺得有所啟發，也意識到心理健康促進相當重要，而全國自殺防治中心主任李明濱曾是台大醫院精神科醫師，盼能夠聽取他的建議，諮商如何幫助民眾度過疫情；由於防疫考量，衛環委員會安排這次參訪採視訊模式。

視訊參訪過程中，一度因系統商的伺服器故障，造成斷訊且無法排除，會議中斷，而在現場工作人員改用Line視訊通話，才讓會議繼續進行。

民進黨立委吳玉琴說，除了安心專線1925外，對於目前在居家檢疫或隔離的民眾，還有沒有其他措施可以支持他們的心理層面，以及有無相關策略，紓解第一線醫護人員的高職場壓力。

時代力量立委王婉諭則關心學生自殺議題，也說此議題更複雜，希望教育部、衛生福利部等單位要跨部會合作，給予民眾與青少年協助。

衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中說，除了1925專線外，疫情關懷中心會針對遭居家隔離、居家檢疫者，於隔離（檢疫）期間主動去電給予心理支持及關懷，經評估需要，將提供進一步之心理諮商或協助等。

諶立中也說，1925專線這3個月來，隨疫情起伏，每天會增加一些電話次數，但大部分的民眾是關心疫情狀況，真的覺得有焦慮、壓力狀況者，大概只有3成。

至於醫護人員壓力部分，諶立中表示，醫護人員有沒有足夠的休息，或是防護裝備夠不夠等，這些是造成醫護人員心理壓力的原因之一，因此醫院要重視此問題，注意工作同仁的休息、輪班，以及有無曝險防範機制等。

台灣自殺防治學會常務理事、醫師廖士程則說，自殺防治中心將發佈聲明，呼籲國人關懷一般重大壓力反應、高危險群的衛生及醫療問題，以及關切接受居家檢疫、隔離治療者等，並將強調應適當整合在地精神醫療及衛生資源網絡、善用簡易篩檢量表，以有效因應疫情。

廖士程指出，也會持續增強國人心理健康識能，將根據當前最新疫情變化，透過各式管道發布並鼓勵國人使用心情溫度計量表、下載心情溫度計行動應用程式，提升國人對心理健康需求的自我察覺等。（編輯：郭無患）1090413