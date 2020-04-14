旅美婦隔離費用政府支應 蘇貞昌：不要太計較

（中央社記者陳俊華台北14日電）一名旅美婦人確診武漢肺炎，回台後隔離費用由政府支應。行政院長蘇貞昌今天說，這對長期負擔健保的國人當然不平，但終究是台灣人，能回到故鄉台灣最好，「國人就不要太計較」。

台灣13日新增5例境外移入武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，其中一人是長年旅居美國的60餘歲婦人（案393），與先前一名確診者為家人關係，這名婦人無健保身分，回國確診後隔離費用由政府預算支應。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀蘇貞昌及內閣官員列席。

蘇貞昌會前受訪時表示，這對夫妻回台接受隔離、治療，對長期在台灣負擔健保的國人同胞，「心裡當然不平、不舒服」，但想想終究是台灣人，在世界沒處去，疫情困難時最後回到故鄉台灣最好，國家最安全、能幫忙，這也是人之常情，「國人就不要太計較」。

蘇貞昌說，對於明知有染疫可能，偏偏還去坐郵輪、趴趴走，這種明知故犯的行為，因為自己不負責任，到比較容易感染疫情地方，以至於增加台灣醫護人員負擔、增加國家醫療資源負擔；他會要求衛生福利部、相關醫護單位，對於這樣是不是可以多負一點責任，這才是負責的國家，也是每個人為自已行為負責。（編輯：黃國倫）1090414