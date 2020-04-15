馬辦：發現金或酷碰券哪個好 隨便問路人就知道

（中央社記者余祥台北15日電）針對行政院反駁前總統馬英九所提現金紓困的建議，馬英九辦公室今天表示，疫情對經濟的傷害遠超過金融海嘯，現金紓困才是真正「看得到也吃得到」的方案，呼籲政府苦民所苦，以現金紓困「還稅於民」。

馬英九辦公室表示， 現金可讓民眾用在最重要的事項上，解燃眉之急；即使是消費券，也可讓民眾用於支應民生開銷，降低現金支出壓力。對比政府將推出的「酷碰券」，要先消費4000元，才能獲得1000元的回饋，「跟發現金相比，哪種方式較能實際幫助民眾，隨便問一個路人就可得到答案。」

馬辦指出，2008年9月爆發的全球金融海嘯，造成消費緊縮，當時政府為提振景氣，在隔年1月發放每人3600元的消費券，緊接著9天春節連假，全台所有公私娛樂場所、百貨公司、商圈夜市都人潮爆滿；但這次疫情與金融海嘯性質完全不同，政府為防疫無法鼓勵民眾出入公私娛樂、消費場所，以刺激消費為導向的消費券，自然不是首選。

馬英九辦公室表示，疫情已對企業造成嚴重衝擊，有的民眾因放無薪假而沒有收入，失業人數也不斷增加，發放現金才能直接幫助經濟受創嚴重家庭，真正發揮「紓困」效果。

馬辦指出，目前美國、英國、日本、加拿大、韓國、澳洲、泰國、新加坡、香港、澳門、及以色列等11個國家或地區，都是直接發放現金，讓民眾可以立刻支應生活開銷；沒有任何一國或地區發放「酷碰券」或類似紓困補助。

馬辦表示，雖然政府目前匡列1035億元，補助艱困企業員工薪資、弱勢者等，涵蓋對象約300萬人，但各行各業的補助標準、額度不一，且還需經申請核准；國民黨提出的發放現金方案，所需經費暫估約1000億元，以薪資所得級距為發放及排富標準計算，受惠人數預估可達1791萬人，這才是真正「看得到也吃得到」的紓困方案。

馬辦說，2009年馬政府發放消費券時，時任民進黨主席蔡英文就曾主張，政府應該「直接發現金給民眾，才能快速有效紓困」，這次國民黨團就提出發放現金的方案，蔡總統何不找回初心，從善如流。

馬辦並指出，政府發放現金並非沒有財源，且高達8成民眾希望政府發放現金，呼籲政府苦民所苦、重視民意，以現金紓困來「還稅於民」。（編輯：蘇志宗）1090415