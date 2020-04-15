台灣口罩捐馬爾他騎士團及醫院 高效援助獲好評

耶穌聖嬰醫院院長埃諾克（右）感謝台灣捐贈口罩，她表示將向教宗報告台灣的友誼善行。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 109年4月15日

（中央社記者黃雅詩羅馬15日專電）台灣捐贈口罩昨天運抵教廷，駐教廷大使館與梵蒂岡藥局協調後，受託協助將口罩送達馬爾他騎士團、靈醫會總會與3家天主教醫院，台灣援助行動的高效率讓他們留下深刻印象。

駐教廷大使李世明今天親自前往馬爾他騎士團捐贈6000個口罩，馬團衛生部次長葛拉奇亞尼（Ivo Graziani）與衛生顧問阿杜以尼（Domenico Arduini）代表接受。

源自中世紀的天主教馬爾他騎士團是國際法上一個特殊主權實體，擁有行政運作體系，1994年成為聯合國觀察員，目前在世界100多個國家設有大使館。馬團與中華民國無外交關係，但長期在人道救援領域合作。

葛拉奇亞尼表示，馬團非常感謝台灣贈送大量口罩，馬團許多醫療志工正在第一線抗疫，這些口罩將提供很大幫助，馬團在義大利西岸也有專門照護貧民的中心，他們非常憂心疫情擴散，來自台灣的愛心令人振奮，象徵雙方攜手一起努力對抗病毒。

李世明則表示，台灣這次對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），有賴政府的超前部署與縝密防疫措施，成為國際公認的模範案例之一，台灣樂於向世界分享成功經驗，也會持續與馬團密切合作，雙方不只一起努力對抗病毒，還要一起成功打敗病毒。

李世明今天並將數箱口罩捐給旅台義籍神父呂若瑟所屬的靈醫會總會，靈醫會感謝台灣人民踴躍捐款。

此外，駐教廷大使館昨天已遞送口罩到位在羅馬的3家大型天主教醫院，包括美國總統川普夫人曾訪問的「耶穌聖嬰醫院」（Bambino Gesu Hospital），教宗若望保祿二世中槍時住院的傑梅里醫院（Gemelli Hospital），以及主業會醫院（POLICLINICO CAMPUS BIO-MEDICO）。

耶穌聖嬰醫院院長埃諾克（Mariella Enoc）表示，這是一項很重要且具體的協助，因為現在大家都必須學著適應戴口罩，尤其醫護人員得常常更換口罩，口罩來源已成為醫院憂心的難題。

埃諾克表示，感謝駐教廷大使館讓台梵緊密連結，這些口罩傳遞了台灣對耶穌聖嬰醫院和教宗方濟各的支持，毫無疑問，她會盡快向教宗報告台灣這份代表團結友誼的動人作為。（編輯：林憬屏）1090415

駐教廷大使李世明（中）15日親自將台灣捐贈的數箱口罩送抵馬爾他騎士團，馬團衛生部次長葛拉奇亞尼（左）代表接受，感謝台灣的友誼與支持。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 109年4月15日