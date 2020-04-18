國防部：配合檢疫疫調 啟動應變確保戰力

（中央社記者陳韻聿台北18日電）海軍敦睦艦隊出現3個武漢肺炎確診病例。國防部今天說，艦隊任務執行前後和期間的防疫作為均循中央流行疫情指揮中心指導，目前也積極配合檢疫和疫調，並啟動應變措施，以保戰力不墜。

疫情指揮中心下午宣布，國內新增3例武漢肺炎（COVID-19）病例，都是海軍敦睦艦隊官兵，是國內首次有官兵確診。

國防部傍晚發布新聞稿指出，其中2名確診人員為政戰學院學生（案396、397），1名為敦睦支隊艦上士官（案398），目前均已住院接受治療。其他同艦官兵和學生則已依疫情指揮中心指導，進入檢疫所隔離採檢；其餘接觸者，則要求自主健康管理，並啟動營區隔離。

外界質疑，其中2名確診個案在航程期間即出現疑似症狀，支隊是否隱匿，國防部說明表示，案396於4月13日因頭痛求醫診療，經醫官量測，體溫為36.6度，醫官即依頭痛症狀給予藥物治療；案397則自述有身體不適情形，但並未回報及求醫。

國防部強調，這次海軍執行敦睦支隊任務，無論事前整備、航行全程或任務完竣返國歸建，在防疫工作的教育、宣導、整備和執行方面，均依據疫情指揮中心指導，嚴格履行各項防疫作為，例如全艦官兵學生每天例行體溫量測2次、密閉空間配戴口罩、艙間每天2次定時消毒及換氣、配置負壓隔離病房、全員分批用餐、帛琉參訪期間策擬防疫注意事項等，嚴採「團體、分批、分地」原則，以落實防疫自主健康管理。

國防部指出，目前各項檢疫與疫調作為，正循疫情指揮中心指導，積極配合執行，另也依國防部策定的應變計畫，啟動營區隔離及異地辦公作為，並確保各項聯合情監偵、海空偵巡及戰備整備工作不受影響，以確保戰力不墜。

海軍今年的敦睦艦隊編制為磐石艦，以及「岳飛」和「康定」巡防艦；受全球武漢肺炎疫情影響，行程中途縮減，全程僅停靠太平洋友邦帛琉，總航程5597海里。

敦睦艦隊返台後，總統蔡英文分別於9日、參謀總長黃曙光於15日，先後前往慰勉官兵任務辛勞；蔡總統僅在岸上揮手致意，黃曙光則親自主持結訓典禮並頒獎。

敦睦艦隊屬海軍年度遠洋訓練計畫，每年納編2至5艘軍艦以「敦睦支隊」之名執行遠航任務。（編輯：謝佳珍）1090418