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海基會前發言人管安露病逝 享年50歲

最新更新：2020/04/20 18:25
海峽交流基金會前副秘書長兼發言人管安露傳出於13日因癌症病逝，享年50歲。（中央社檔案照片）
海峽交流基金會前副秘書長兼發言人管安露傳出於13日因癌症病逝，享年50歲。（中央社檔案照片）

（中央社記者繆宗翰台北20日電）海峽交流基金會前副秘書長兼發言人管安露傳出於13日因癌症病逝，享年50歲。據了解，家屬對外低調，因此不會舉行公祭，家祭會在近日舉行。

資深媒體人汪誕平今天在臉書（Facebook）發文，提及管安露病逝一事。

管安露為國立中山大學中國與亞大區域研究所博士，曾任高等法院高雄分院法官，2017年9月1日出任海基會副秘書長兼法律處長，2018年1月接任發言人職務，2019年6月以個人生涯規劃為由離開海基會。

她在任內曾發揮法律專長，多次陪同陸配參訪新北地方法院、高雄地方法院及陸配座談會。

管安露曾表示，希望藉由相關安排，讓陸配了解法院究竟提供哪些司法資源，一旦遇到法律問題，能夠如何運用這些資源尋求司法協助，保障自身權益，不再手足無措。

管安露去年離職前，海基會曾特別為她舉行歡送會，並致贈「琉璃獎座」感謝管安露的貢獻。海基會董事長張小月當時表示，肯定管安露的工作成果，特別是對外發言宣傳及深化陸配服務，期許管安露帶著豐碩的經驗，替學術領域及兩岸司法持續貢獻所長。

此外，管安露性格豪爽，與媒體互動良好，今天傳出驟逝，也令媒體記者相當震驚與不捨。（編輯：邱國強）1090420

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