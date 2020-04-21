台贈美路易斯安那州10萬片口罩 州長致謝

台灣捐贈路易斯安那州的醫療口罩當地時間20日由駐休士頓辦事處長陳家彥（右）代表轉交，路州經濟發展廳長皮爾森（中）與國民兵指揮官華德爾（左）准將代表接受，並頒發感謝函。（駐休士頓辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 109年4月21日

（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）台灣捐贈給美國路易斯安那州的10萬片醫療口罩今天轉贈州政府。州長愛德華茲特別在州政府會晤駐休士頓辦事處處長陳家彥，親自感謝台灣政府與人民的支持與友誼。

總統蔡英文日前宣布捐贈1000萬片醫療口罩給歐美遭逢2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐的國家與友邦。除了第一批捐贈美國的200萬片醫療口罩已經轉交各州外，第2批100萬片口罩近日也分批抵達美國各州。

這批捐贈給路易斯安那州的醫療口罩今天由陳家彥代表政府致贈當地政府，由路易斯安那州經濟發展廳（Louisiana Economic Development）廳長皮爾森（Don Pierson）與國民兵指揮官華德爾（Keith Waddell）准將代表接受，並代表州長愛德華茲（John Bel Edwards）頒發感謝函。

愛德華茲也在州政府緊急應變中心會晤陳家彥，親自表達感謝台灣政府與人民在此艱難時刻的支持與友誼。皮爾森與華德爾在捐贈儀式上，也感謝台灣政府與人民協助當地第一線醫療人員對抗武漢肺炎，期盼在此友好基礎上，持續強化雙邊經貿合作等關係。

陳家彥則表示，在抗疫過程中，台灣與盟友並肩作戰，持續捐贈醫療口罩給全球有需要的國家，展現台灣致力於全球衛生的努力。他也呼籲世界衛生組織（WHO）應當邀請台灣參與對抗武漢肺炎的所有會議與機制，恢復邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA），以保障台灣與全球人民健康福祉。（編輯：王永志）1090421