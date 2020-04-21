菅義偉感謝台灣贈口罩 外交部：與日持續合作防疫

（中央社記者陳韻聿台北21日電）台灣援贈日本的200萬片台製醫療級口罩上午運抵東京成田機場，日本政府發言人菅義偉今天在例行記者會再度感謝台灣。外交部說，台灣期盼與日本持續深化醫衛及防疫合作。

日本武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續擴大，目前已累計超過1萬1000個確診病例、超過260人死亡。首相安倍晉三日前將「緊急事態宣言」實施對象從原本的7都府縣，擴大到全日本47都道府縣，期間同樣到5月6日止。

台灣援贈日本的200萬片台製醫療級口罩今天上午由華航貨機運抵成田機場，駐日代表謝長廷，以及日本國會跨黨派「日華議員懇談會」會長古屋圭司等人赴機場迎接。

外交部發言人歐江安今天上午在外交部例行記者會回覆媒體提問時說，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉就台灣援贈口罩表示，「再次衷心感謝台灣方面的溫暖鼓勵與支援，面對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）此一人類共同威脅，日本將持續與相關國家和地區強化合作與協助」。

歐江安說，外交部對菅義偉的發言表示歡迎。

歐江安強調，台灣秉持「防疫無國界」及「台灣可以幫忙，而且正在幫忙」的精神，援贈日本200萬片醫療級口罩，不僅代表台灣願與各國攜手共抗疫情、善盡國際社會成員應盡責任，也代表台灣對日本的誠摯關懷與由衷祝福。

歐江安說，台灣期盼與日本持續深化雙方在醫衛及防疫等領域的全方位友好實質夥伴關係，共同為防堵全球武漢肺炎疫情蔓延盡心力。（編輯：郭無患）1090421