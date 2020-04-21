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香港大抓捕 時力盼修法讓庇護程序更明確

最新更新：2020/04/21 16:01
時代力量立委邱顯智（圖）21日在立法院記者會上提出香港澳門關係條例部分條文修法，呼籲讓庇護程序明確化，協助反送中人士可以合法留在台灣。中央社記者王飛華攝 109年4月21日
時代力量立委邱顯智（圖）21日在立法院記者會上提出香港澳門關係條例部分條文修法，呼籲讓庇護程序明確化，協助反送中人士可以合法留在台灣。中央社記者王飛華攝 109年4月21日

（中央社記者王揚宇台北21日電）時力立法院黨團總召邱顯智今天表示，香港近日發生「大抓捕事件」，時力表達最強烈的抗議，也會提出港澳條例修法版本，希望讓庇護程序更明確化，給在抗爭中的香港人一些幫助與希望。

時代力量今天召開「強化能源管理，政府帶頭做起」記者會；邱顯智、副總召陳椒華與幹事長王婉諭出席，並提出能源管理法部分條文修正草案，其目的在於要以強化能源管理、明定政府單位節能與使用綠能等作法，實現減少溫室氣體排放，協助減緩地球暖化，以實際行動來愛護地球。

另外，時力黨團也提出香港澳門關係條例部分條文修正草案，使庇護程序明確化，以協助反送中人士可以合法留在台灣。

邱顯智說，針對18日香港大抓捕事件，包括梁國雄（長毛）、何俊仁等香港反送中與民運人士又遭到抓捕，時力要向中共政權與港府表達最強烈的抗議。

邱顯智指出，台灣與香港脣齒相依，民主化的台灣能為這些香港民運人士做的，就是在香港澳門條例中明訂庇護程序，至少讓這些反送中人士能因庇護程序而可以留下來。

邱顯智表示，現行港澳條例第18條的規定是賦予行政機關裁量權，但規範並不明確，因此時力黨團提案，希望讓庇護程序更明確化，也增訂審查救濟程序與准駁依據等規定。（編輯：林興盟）1090421

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