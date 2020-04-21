台援贈口罩抵日 泉裕泰引伍佰歌詞為日台加油

（中央社記者陳韻聿台北21日電）台灣援贈的200萬片台製醫療級口罩今天運抵日本。日本駐台代表泉裕泰表示，日台牽絆歷史又添新一章，日方會將421這個日期銘記於心。他並引用台灣創作歌手伍佰「衝衝衝」一曲歌詞為日台加油。

日本武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）疫情持續擴大，目前已累計超過1萬1000個確診病例、超過260人死亡。首相安倍晉三日前將「緊急事態宣言」實施對象從原本的7都府縣，擴大到全日本47都道府縣，期間同樣到5月6日止。

為協助日本對抗武漢肺炎，台灣日前宣布援贈200萬片台製醫療級口罩，今天上午已由華航貨機運抵東京成田機場。日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉，以及日本台灣交流協會會長大橋光夫今天稍早就援贈口罩一事公開向台灣致謝。

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰傍晚在協會臉書專頁貼文指出，愛心#MIT口罩今早跨海抵日，他昨晚看到圓山飯店外牆點燈「加油」，感受到身為防疫前段班的台灣也還在努力當中。

泉裕泰寫道：「此刻，台灣朋友們把重要防疫物資分給面臨關鍵時刻的日本全國第一線醫護人員，以及弱勢小朋友，本人謹在此鄭重表達由衷的謝意。」

他還寫道：「今天是421，日台牽絆歷史又添加新的一章。我們把這天銘記於心，魯力，感謝，台灣。」

泉裕泰文末引用伍佰「衝衝衝」一曲歌詞「衝衝衝，提出信心向前衝；若心中充滿熱情來衝，一定成功」表達期望日台繼續手牽手度過難關，一起仰望ZERO（零確診），並標記關鍵詞「台灣正在協助世界」（#TaiwanisHelping the world）。

泉裕泰、安倍晉三和菅義偉近日紛重申，日本支持台灣參與世界衛生組織（WH0）、以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。（編輯：林興盟）1090421