敦睦艦隊回程行蹤 嚴德發：有去其他地方

（中央社記者王承中、游凱翔台北22日電）海軍敦睦艦隊有成員確診武漢肺炎，國民黨立委呂玉玲今天詢問，艦隊是否有機密任務。國防部長嚴德發表示，有去其他地方，但去哪裡不方便公開，願配合立法院機密報告。收到立院通知後，也會馬上整理航跡圖，一週內提供。

海軍敦睦艦隊目前有27名成員確診武漢肺炎，立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長嚴德發列席進行「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，並備質詢。

呂玉玲在質詢時表示，敦睦艦隊3月5日出發，12日抵達帛琉，停留3天後15日返航，但回到台灣是4月9日，去程7天，回程卻花25天，中間經過太平洋做了什麼任務。

嚴德發指出，其他的地方當然有去，但去哪裡不方便公開說明，願意配合立法院進行機密報告。

呂玉玲要求國防部必須提供敦睦艦隊的航跡圖。嚴德發表示，會配合立法院會議的程序，在收到通知後會馬上整理，一週內提供。

另外，呂玉玲詢問，敦睦艦隊支隊長陳道輝表示他是奉命執行讓人員解散，是誰的決定，是否有請示國防部或疾管署。

嚴德發指出，整個執行面是艦隊指揮部，都是按照原計劃實施，沒有請示國防部。列席的疾管署長周志浩也表示，沒有接收到這方面的訊息。

對於敦睦艦隊是否有機密任務或是與他國友軍接觸，嚴德發列席委員會前受訪指出，並未跟他國友軍接觸。敦睦遠航屬於軍事訓練，除敦睦邦誼、學生教育課程跟實務接軌外，軍事訓練就是在區域海域護航訓練，跟海上戰略補給線的戰場經營。

他說，這類操演都會在敦睦遠航訓練中實施，跟台澎防衛戰備任務有關，細節部分，外界解讀不同，他不方便報告，但國防部都有做。（編輯：林孟汝）1090422