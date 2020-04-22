不只磐石艦 海軍：康定艦航程有一人曾發燒

（中央社記者游凱翔、王承中台北22日電）海軍敦睦艦隊（磐石艦、岳飛艦、康定艦）28名成員確診武漢肺炎，其中磐石艦5成員曾有發燒紀錄；海軍副司令梅家樹中將今天更新最新數據，航行期間，康定艦1人發燒、岳飛艦2人看診。

中央流行疫情指揮中心今天統計，海軍敦睦艦隊28名成員確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），海軍防疫作為引起外界質疑。國防部長嚴德發、海軍副司令梅家樹中將等人，上午以「海軍109年磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

民進黨籍立委高嘉瑜關切海軍敦睦艦隊康定艦、岳飛艦成員的健康狀況。梅家樹更新最新數據指出，航行期間，康定艦有1人發燒、岳飛艦有2人看診。

高嘉瑜詢問，發燒案例有無可能是武漢肺炎症狀。梅家樹回應，康定艦、岳飛艦等3人事後經過採檢，都是陰性。

高嘉瑜也詢問，感染源是否可能是執行機密任務時被感染。國防部長嚴德發回應，海軍敦睦艦隊除了靠泊帛琉外都沒有去其他地方，而所謂的「地方」，如果是指國家，除了帛琉外其他國家因為疫情都已取消；若地方是指海域，敦睦艦隊都在海上。

高嘉瑜追問，在海上是否有交流。嚴德發回應，「沒有」，只在海上探勘交通線、戰場經營、航道、補給線勘查，並沒有停靠任何國家。（編輯：林興盟）1090422