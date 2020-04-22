江啟臣宣布 韓國瑜等5縣市長接指定中常委

（中央社記者余祥台北22日電）國民黨去年全代會修正黨章，增訂由黨主席指派5縣市長擔任指定中常委，國民黨主席江啟臣今天宣布由高雄市長韓國瑜、金門縣長楊鎮浯、雲林縣長張麗善、澎湖縣長賴峰偉、新竹縣長楊文科擔任。

國民黨下午召開中常會，與會人士轉述，江啟臣在會中宣布5縣市長擔任指定中常委，將在29日中常會正式履行職務。

不過由於媒體報導，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕拒接此職位，引發爭議，江啟臣也特別向中常委解釋，他都有事先徵詢侯友宜和盧秀燕，彼此的溝通都沒有問題，只是經過評估和考量個人意願，最後提出這份名單。

與會人士說，中常委江碩平也緩頰說，台中本是江啟臣的地盤，新北部分新北市議會議長蔣根煌擔任中常委，黨秘書長李乾龍也曾任新北市黨部主委，黨中央與新北、台中的連結都不成問題。

與會人士也多對這份名單表示贊同，不只是這5位縣市長，花蓮縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢也都是國民黨中常委，未來中常會將廣納縣市長聲音。

此外，行管會今天也向中常會報告有關黨中央「瘦身」的相關方案，與會人士表示，目前規劃原本在黨部B1的革實院和青年團將搬至智庫，只是搬遷時間和要搬到哪一層尚未定案。

至於原本外傳國民黨中央黨部2、5樓考慮不續租，與會人士說，行管會主委邱大展也在會中表示，目前還沒有定案，2樓的文傳會和組發會有可能會續租，還在研議當中。

與會人士說，有人提出若黨中央租B1到4樓，但只有2樓不租，在風水學上代表「腰斬」，可能不是很理想。（編輯：林興盟）1090422