台灣捐贈10萬美元 助美龍捲風災後重建

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（中央社記者江今葉華盛頓17日專電）美國日前遭逢毀滅性龍捲風侵襲，造成至少90人喪生。為協助美國各州災後重建，台灣政府透過駐亞特蘭大辦事處向肯塔基州表達慰問外，也捐贈10萬美元賑災。

包括肯塔基在內的美國6州日前遭逢龍捲風侵襲，奪走至少90條人命。其中，光肯塔基州就有至少74人不幸喪生，百餘人失蹤，許多人在寒風中無家可歸，多處建築損毀，肯塔基州也宣布進入緊急狀態。

風災發生後，台灣政府隨即透過亞特蘭大辦事處向肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）、州議會領袖等政要表達慰問，並捐贈10萬美元協助當地災後重建，以體現「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）精神。

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駐亞特蘭大辦事處也響應貝希爾夫人發起的災區兒童寒冬送暖活動（Toy Drive），在下週即將來臨的耶誕假期前，為災區家庭及兒童募集玩具、書籍以增添暖意，並特別致贈禮卡給200名災區孩童，以撫慰幼小受創心靈。

亞特蘭大辦事處也將募款及寒冬送暖活動資訊轉知美國東南區6州的僑界及慈濟等非政府組織，鼓勵各界共襄盛舉，擴大台灣的善舉力量。（編輯：周永捷）1101218