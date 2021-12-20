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結束訪台行程 戴扈傑19日晚間率團搭機返法

2021/12/20 00:14（12/20 07:28 更新）
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法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（中）率領的訪問團結束在台參訪行程，搭乘長榮航空BR-87班機，在19日晚間11時50分起飛離台，外交部也派員前往B9登機門送機，一行人未發表談話，登機前特別合影留念，並用中文表示「台灣、謝謝」。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 110年12月19日
法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（中）率領的訪問團結束在台參訪行程，搭乘長榮航空BR-87班機，在19日晚間11時50分起飛離台，外交部也派員前往B9登機門送機，一行人未發表談話，登機前特別合影留念，並用中文表示「台灣、謝謝」。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 110年12月19日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場19日電）法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑率領的訪問團今晚搭機離台，參訪團訪台期間除晉見總統蔡英文，戴扈傑也獲得立法院長游錫堃頒贈「國會外交榮譽獎章」。

戴扈傑（François de Rugy）率領的訪問團結束在台參訪行程，搭乘長榮航空BR-87班機，在19日晚間11時50分起飛離台，外交部也派員前往B9登機門送機，一行人未發表談話，登機前特別合影留念，並用中文表示「台灣、謝謝」，訪問團成員特別與送行人員碰肘道別，隨後登機結束訪台行程。

戴扈傑應政府邀請，訂於15日至19日率團訪台，除團長戴扈傑外，包括外交委員會議員海澤（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪（Frédérique Dumas）、恩拜（Jean François Mbaye）、古怡珂（Aina Kuric），以及財政委員會議員布義顧（Jean-Louis Bricout）共6名跨黨派的國民議會議員。

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戴扈傑所率訪問團16日晉見總統蔡英文，蔡總統表示，明年上半年法國將擔任歐盟輪值主席，期待在法國帶領下的歐盟能夠持續推動台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），開啟台灣與歐盟新的合作關係。

此外，參訪團一行人也拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花，並會晤相關部會首長，游錫堃也代表立法院，頒發國會外交榮譽獎章給戴扈傑，這也是立法院史上首度頒發國會外交榮譽獎章給法國國會議員。（編輯：曹宇帆）1101220

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