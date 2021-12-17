龔明鑫會見戴扈傑 盼法國推動台灣歐盟洽簽BIA

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）國發會發布新聞稿指出，國發會主委龔明鑫今天會見法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）及法國國民議會訪問團成員，並表達期待台灣及歐盟能夠洽簽雙邊投資協定（BIA）。

國家發展委員會表示，雙方洽談台法在多項產業等領域的合作可能，龔明鑫也感謝戴扈傑及法國參議院與國民議會對台灣的堅定支持，台灣期待與法國深化各面向的合作關係。

因應明年上半年法國將擔任歐盟輪值主席，龔明鑫向戴扈傑表示，期待法國帶領下的歐盟，能持續推動台灣與歐盟洽簽BIA；此外，近日立陶宛因友台之舉而受到經濟脅迫，盼法國關注對歐盟成員不道德或脅迫行徑的措施，並支持立陶宛。

戴扈傑則說，此行目的之一是向台灣介紹法國在各領域的優勢，期待台法在生態、因應氣候變遷、高等教育、新創科技、生醫、人工智慧、半導體等領域加強合作；回國後，他也將敦促法國支持簽訂台歐盟BIA，並歡迎台灣到法國或歐洲投資。

戴扈傑接著表示，感謝台灣接待這次跨黨派的法國國民議會訪問團，國民議會相當重視民主價值，訪團返回法國後，也將支持台灣，說明台灣在亞洲民主發展上發揮的價值。

龔明鑫進一步指出，今年總統蔡英文宣布台灣2050年淨零碳排的目標，未來台灣的綠能產業如氫能、電動車等領域，將有龐大發展機會，這與法國總統馬克宏今年公布規模達300億歐元的「建構2030年的法國」（France 2030）投資計畫所涵蓋的氫能領域相符，歐洲在這個領域發展先進，期待台法雙方有更多合作機會。

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目前台法產業合作平台為「台法工業合作會議」，雙方多年來藉由此平台進行產業政策及企業交流。龔明鑫提出建議，因應雙方未來充滿前景的合作機會，可將「台法工業合作會議」提升至次長層級會議，以強化雙方在產業交流的深度與廣度。

龔明鑫也說，面對後疫情時代的挑戰，台灣希望與理念相近的夥伴共同打造民主供應鏈，創造共榮雙贏機會；今年9月歐盟發表歐盟印太合作戰略，將強化與印太地區的鏈結，而台灣在全球供應鏈扮演重要角色，台商也在東南亞深耕已久，可作為歐盟與亞洲強化供應鏈合作的重要夥伴。（編輯：林興盟）1101217