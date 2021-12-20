蘇貞昌視察桃機 籲民眾遵守防疫規範

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行政院長蘇貞昌（前右2）、衛福部長陳時中（前右3）等人20日到桃園國際機場視察；蘇貞昌表示，春節期間民眾有很多機會相聚，呼籲民眾配合政府防疫規範，只有大家徹底做到，才能保護自己、家人、國家及社會。中央社記者吳睿騏攝 110年12月20日

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（中央社記者吳睿騏、魯鋼駿桃園機場20日電）行政院長蘇貞昌今天視察桃園國際機場，呼籲民眾配合政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範，只有大家徹底做到，才能保護自己、家人、國家及社會。

蘇貞昌下午在衛生福利部長陳時中陪同下，視察桃機春節防疫工作時，接受媒體聯訪表示，春節將屆，會有越來越多旅客入境，政府已做好各因應準備。春節期間民眾很多機會相聚，一定要特別注意中央流行疫情指揮中心防疫規範與要求。

至於民主進步黨在18日公民投票大勝，蘇貞昌表示，全國性公投將選事與選人分開，大家可對事情討論、溝通與整合，最後人民以決心與智慧做出最明智選擇。

他說，公投結果展現民眾肯定政府做法，給予堅定且有力支持，也向全世界展現台灣人願遵守國際規範，要走入國際、貿易決心，政府一定要做好保護食品安全、能源轉型及國家安全等，更努力執行公投結果。

蘇貞昌表示，從公投過程可知，很多民眾仍對一些問題有疑慮，政府會努力溝通，讓各政策做得更好，請國民支持政府。（編輯：李明宗）1101220