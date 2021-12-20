立院朝野協商共識 電動車免徵牌照稅再延長4年

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（中央社記者范正祥台北20日電）電動汽機車免徵牌照稅施行期限將於年底到期，立法院朝野黨團今天協商使用牌照稅法部分條文修正草案達成共識，照行政院版本，再延長電動車免徵牌照稅4年，期限至2025年12月31日。

為鼓勵民眾使用低污染車輛，實現綠能科技產業願景，現行使用牌照稅法第5條規定，直轄市及縣（市）政府得對完全以電能為動力的機動車輛免徵使用牌照稅，期限自2012年至今年12月31日，目前各地方政府也都免徵該等車輛使用牌照稅。

由於施行期限即將屆滿，行政院提出使用牌照稅法部分條文修正草案，函請立法院審議，主張再延長電動車免徵牌照稅4年，期限至2025年12月31日。立委也有提案支持延長年限，但對延長多久主張不一，有4年、5年、9年、10年及無期限。

立法院財政委員會11月25日審查使用牌照稅法部分條文修正草案時，各黨派立委支持延長期限，但延長多久無共識，草案提報院會，院會討論前須經黨團協商。

立法院朝野黨團今天協商使用牌照稅法部分條文修正草案達成共識，依照行政院版本，再延長電動車免徵牌照稅4年，期限至2025年12月31日。

朝野黨團協商過程中，列席的財政部賦稅署長許慈美向各黨派立委說明，經審慎徵詢地方政府意見，「多數都是支持行政院版本」。她也提及，依納稅者權利保護法，租稅優惠實施年限以達成合理的政策目的為限，建議維持行政院版本。

國民黨立委曾銘宗詢問，使用牌照稅法部分條文修正草案「不應該擺到現在」，萬一來不及在年底前通過，有沒有補救措施。對此，許慈美表示，此案如果在年底之前沒有完成立法，條文追溯雖然沒有問題，但是將來恐會造成很大的反彈。民進黨立委、財委會召委鍾佳濱則說，依照進度，此案在12月底前可以完成三讀。

經過討論，朝野黨團協商達成共識，尊重行政機關對於電動車免徵牌照稅再延長期限的評估，照行政院版本通過，再延長電動車免徵牌照稅4年，期限至2025年12月31日。並通過相關附帶決議，其中包括請經濟部、財政部就電動車在整體汽車工具使用比例，於施行期間各年度結束後兩個月內提出分析資料，以掌握在運具電氣化推動進展，評估是否有續行免徵使用牌照稅的需要，及早因應。（編輯：蘇志宗）1101220