蘇貞昌盼青年發揮能力及創意 讓台灣一代比一代好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北20日電）行政院長蘇貞昌今天說，青年表現傑出，讓民眾更加信任，因此在公共政策形成過程中，青年意見獲高度重視，並爭取到擴大參與政策形成的機會，盼青年發揮能力及創意，讓台灣一代比一代好。

行政院晚間透過新聞稿指出，蘇貞昌今天出席「行政院青年諮詢委員會」時表示，受疫情影響，青諮會集會次數雖減少，但卻不減各位青年諮詢委員的熱情，紛紛提出各種意見，並由相關部會進行整理，讓政府在決策過程中，獲得重要參考。

蘇貞昌指出，這次民進黨在憲法修正草案中，與其他政黨形成共識，擬將投票年齡下修到18歲，以符合時代潮流，顯見國家愈來愈重視青年。

蘇貞昌說，總統蔡英文特別重視青年族群的公共參與，並要求政府須大力投入各種資源，從各方面協助青年解決問題，同時政府致力落實嬰幼兒照顧與改善校園環境等政策，希望讓孩童在成長過程中，能擁有安全、舒適的學習環境。

蘇貞昌表示，為了讓青年能夠上山下海，更靠近大自然，這次會議討論議案中，不僅有防疫回國的陪伴計畫，也有「向海致敬」的各種活動參與，海洋委員會主委李仲威也出席聆聽大家的意見，顯見政府對青年的重視。

蘇貞昌說，他年輕時，政府是壓迫年輕人、不相信人民，並高度管制山林，令人難以自由地上山、下海，而現在則是大開放時代，鼓勵青年盡量走出戶外，勇於冒險探索，盡情發揮能力及創意。

蘇貞昌表示，台灣在半導體及晶片領域領先全球，市占率非常高，國外對台灣產業有高度的依賴與需求。面對各國的太空計畫，台灣應該勇敢迎向前去，尤其發射低軌道衛星需要投入非常龐大的資源，台灣也積極爭取製造火箭、發射衛星的機會，期盼能占有一席之地。

蘇貞昌說，希望青年能看到政府在這方面的積極作為，也鼓勵青年努力發揮能力，讓台灣一代比一代更好。

行政院指出，這次會議共有4項討論案，包括：旅外國人返台前的陪伴計畫、研擬各級學校積極設置再生能源與減碳辦法、開放山林政策實施後原住民傳統領域及其他現況解決、港口轉型提高大眾親臨海洋的公共參與和對話。（編輯：蘇龍麒）1101220