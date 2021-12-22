在野批總預算案逕付二讀 藍：下週委員會將續排審

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨立法院黨團22日在立法院舉行記者會，由總召費鴻泰（左2）主持、立委賴士葆（右2）、李貴敏（右）、曾銘宗（左）等人出席，針對民進黨團日前將總預算案自委員會抽出逕付二讀，並經立法院會表決通過一事，譴責民進黨剝奪立委審查的權利。中央社記者王騰毅攝 110年12月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、郭建伸台北22日電）民進黨團突襲將總預算案逕付二讀，國民黨團總召費鴻泰今天表示，過去從未有人敢剝奪立法院審查預算的權利，民進黨非常可恥、可惡。國民黨立委賴士葆說，下週國民黨各委員會召委仍會繼續排審總預算案。

國民黨立法院黨團日前宣布拒審明年度中央政府總預算，民進黨立法院黨團昨天在立法院會提案變更議程，將總預算案自委員會抽出，逕付二讀，並由立法院長游錫堃召集協商；院會最後表決照案通過。

國民黨團總召費鴻泰、國民黨立委曾銘宗、李貴敏、賴士葆、林為洲及翁重鈞等人上午在立法院召開「民進黨團再怎麼野蠻，也不能閹割立院預算權」記者會。

費鴻泰批評總統蔡英文、民進黨團總召柯建銘傷害民主，強調過去從未有人敢剝奪立法院審查預算的權利，歷任總統也沒有人敢這樣做，甚至全世界有哪個民主國家的總統、總理可以剝奪國會審查預算的權利。

曾銘宗指出，民進黨一直認為時間有耽誤，所以必須將總預算案逕付二讀，但自97年度至110年度的總預算案，除97、101、105年度適逢大選年外，其餘年度的總預算案均在當年1月中下旬才通過，今年與歷年比並沒有比較慢，民進黨睜眼說瞎話，利用多數暴力為所欲為。

賴士葆表示，立法院預算審查完畢的時間超過12月底，無論藍綠哪黨執政，都比比皆是，根本不是問題，甚至還可以延會，不知道柯建銘在急什麼；下週國民黨在各委員會有5位召委，仍會繼續排審，不會耽誤總預算。

林為洲指出，過去僅有朝野有共識的法案或有急迫性的特別預算案曾逕付二讀，總預算案逕付二讀的狀況從未出現過，民進黨說今年審特別慢，但其實並沒有，下週都還有排預算審查，若真的把總預算直接拿到朝野協商，委員會可以收攤了。

此外，台灣民眾黨立法院黨團上午舉行「立院一言堂，預算不審查？」記者會。黨團副總召高虹安抨擊，民進黨從黨外時期的理想性格已經蕩然無存，成為國會多數後，完全沒保留對話空間，走向實質獨裁；這次民進黨團抽出預算逕付二讀，嚴重性絕對不亞於2013年服貿協議的「半分忠事件」。

民眾黨團幹事長蔡壁如指出，23日朝野協商時，黨團將要求把總預算案退回委員會實質審查，立法院長游錫堃主持朝野協商時應拿出魄力，捍衛程序正義。

時代力量黨團總召邱顯智今天受訪時批評民進黨團閹割立委依法審查預算的職權，也違反「中央政府總預算案審查程序」規定；此一違反憲政的惡例一開，未來立法院審查預算，若完全比照辦理，立委職權及委員會完全被架空，「這樣的國會還像國會嗎？」（編輯：謝佳珍）1101222