莊瑞雄角逐屏東縣長初選 訴求超越高雄

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（中央社記者王揚宇台北22日電）民進黨立委莊瑞雄今天宣布參加2022年屏東縣長黨內初選；他說，自己積極爭取屏東相關建設，加上政府大力支持屏東發展，相信能讓台灣尾拚成台灣頭，讓屏東超越高雄。

屏東縣長潘孟安任期將屆，有意參選屏東縣長者包括民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱、周春米。莊瑞雄今天在台大醫院國際會議中心召開記者會，宣布參加屏東縣長黨內初選，民進黨立委陳明文、羅致政、劉櫂豪、王美惠、江永昌、吳玉琴、管碧玲、蔡易餘等「英系」立委，及民進黨立委蘇巧慧、陳亭妃等立委到場站台。

記者會開始，前交通部長林佳龍透過預錄影片指出，莊瑞雄積極爭取屏東的交通建設，屏東人需要像莊瑞雄這樣的縣長，因此他推薦莊瑞雄。

基隆市長林右昌、新竹市長林智堅也分別透過影片獻上祝福，希望莊瑞雄順利成功。

嘉義縣長翁章梁到場致詞提到，歷任的屏東縣長都是強棒，莊瑞雄能文能武，相信能承接這個棒子，「我唯一支持莊瑞雄」。

前屏東縣長、行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧慧，也到場致詞並獻上祝福，她認為，莊瑞雄能承襲這個風格，有衝勁、有專業，期待莊瑞雄可以心想事成，為屏東帶來改變及更好的未來。

莊瑞雄表示，他是屏東農家子弟，父親小兒麻痺，自己從小就要去市場賣菜，求學過程中，常常會缺課遲到，也因為家境關係，從小離鄉背井被送到台南的姑姑家寄養，讓他體會到只有超越自己，才能改變命運。

莊瑞雄指出，他人生命運的起點就是來自屏東，他相信，有機會讓台灣尾翻轉變成台灣頭，屏東人要有自信，「屏東超越屏東，屏東超越高雄」。

莊瑞雄說，屏東的進步是一棒接一棒，從前縣長邱連輝、蘇貞昌、蘇嘉全到曹啓鴻，都傾盡全力做個好縣長，然後華麗轉身優雅卸任，留下令人無限的懷念，這就是屏東的傳統，他相信潘孟安也必將是如此；指定接班人不是屏東的傳統，更不是民進黨的文化。

被問到為何這次參選的口號要定為超越高雄，莊瑞雄說，這是一種決心與魄力，這幾年總統蔡英文及行政院長蘇貞昌大力支持屏東，高鐵、科學園區、捷運等都到屏東，這是屏東最好的機會，他有決心與信心，可以翻轉屏東過去如蘇貞昌所講的「站尾包衰」歷史宿命。

莊瑞雄表示，他也要告訴高雄市長陳其邁要跑快一點，要不然屏東會從後面追上來。（編輯：郭無患）1101222

民進黨立委莊瑞雄22日在台北舉行記者會，宣布參加2022年屏東縣長黨內初選，莊瑞雄說，屏東人要有自信，「屏東超越屏東，屏東超越高雄」。中央社記者張皓安攝 110年12月22日