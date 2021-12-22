立委指大社工業區降編為淨零轉型試金石 促速審議

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（中央社記者林育瑄台北22日電）大社工業區降乙編遲未定案，環團今天召開記者會，呼籲營建署加速審查工作；與會的民進黨立委洪申翰說，大社工業區降編是台灣推動淨零轉型工作的試金石，若無具體成果，執政黨推動淨零轉型的決心會被懷疑。

地球公民基金會與大社環境守護聯盟今天在立法院召開「改善空污加把勁，高雄人要好空氣！大社要降乙編，鋼鐵業要減排」記者會，並邀請民進黨立委洪申翰、時代力量立委陳椒華與會。

地球公民基金會副執行長王敏玲指出，1998年時，台灣省政府明定高雄大社石化工業區應在2018年前變更為乙種工業區，但高雄市政府在2019年3月通過大社工業區降乙編後，送至中央審查，至今仍無下文。

大社環境守護聯盟成員方彥鈞說，內政部營建署審查大社工業區降編案已超過2年，呼籲營建署拿出專業和態度面對大社工業區降編案，也請高雄市政府積極面對大社工業區降編案，大社工業區持續製造汙染，將生產成本轉嫁給外部環境和高雄市民，希望高雄市長陳其邁記得補選時的競選承諾，大社的居民都在等著兌現。

大社環境守護聯盟成員賴昀辰表示，今年高雄市環保局增設測站，從監測結果看到，大社工業區周邊經常會測到環氧乙烷等與石化業特性相關的致癌物質，有些最大濃度甚至超標許多倍。因生產行為額外造成的污染，應由大社工業區廠商負責處理，不該由居民承擔；經濟部是主管機關，應要求廠商改善污染。

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民進黨立委洪申翰說，上個月舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），會中重要討論面向為高碳排產業的轉型；大社工業區降乙編不僅是周遭居民的問題，更會是台灣面對石化產業、鋼鐵產業在淨零轉型過程，所需的配套與支持。

洪申翰指出，大社工業區降乙編會是台灣推動淨零轉型工作的重要試金石，如果無具體成果，執政黨推動淨零轉型的決心跟能力會被懷疑，希望相關部會加速大社工業區降乙編的審查工作。（編輯：林興盟）1101222