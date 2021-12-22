邱國正：潛艦國造有小卡關 已在處理且蠻順暢

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（中央社記者游凱翔台北22日電）台灣推動潛艦國造，傳魚雷誘標採購受阻，國防部長邱國正今天坦言「有點小卡關」，但國軍已在處理且蠻順暢。台灣外交狀況大家都很清楚，假如有人不願看到台灣國造潛艦，「會無所不用其極」，國軍都會面對。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，以「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」為題專案報告及備質詢，並在會前對媒體關切潛艦國造進度作出說明。

邱國正表示，潛艦國造工作艱鉅，當中會有很多突發狀況，有時會有風風雨雨，但事實上國軍都會面對並有備案。

邱國正指出，潛艦國造工作還是按進度推動中，作戰都會有一個預備、備案，何況是一個這麼大的工作在推動，到目前都還蠻順暢。

有關媒體報導，台船執行潛艦國造案向土耳其採購魚雷誘標，卻遭遇阻礙且疑有弊端，邱國正答覆媒體追問時，坦言「有點小卡關」，但國軍都在處理中，且處理還蠻順暢。

邱國正說，台灣外交狀況大家都很清楚，假如有人不願意看到這個工作（潛艦國造）推動發展，「會無所不用其極」，國軍都會去面對。

根據日前送抵立法院的民國111年度國防預算書內容，海軍編列108年至114年執行的新台幣493億6170萬元預算，打造一艘原型潛艦，全案預計114年執行完畢。

在潛艦國造案持續推動下，國民黨立委吳斯懷下午在質詢時也關切，海軍256戰隊是否已執行接艦訓練。海軍參謀長蔣正國中將答詢時證實，已有官兵投入接艦訓練，確切狀況將私下向立委說明。

此外，劍龍級潛艦升級案預計2027年完成，已延宕3年，國民黨立委廖婉汝關切原因。

蔣正國回應，劍龍級潛艦升級案原定2018年獲外商輸出許可，但中山科學研究院因故去年才獲得，考量外商提供製作、繳納裝備的期程，及2艘劍龍級潛艦大修期程，才規劃全案延後3年完成。（編輯：康世人）1101222