民進黨圖文徵件新住民訴思鄉 中國配偶參與踴躍

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（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨婦女部日前舉辦「親愛的家鄉，你好嗎」圖文徵件競賽，鼓勵新住民族群訴說思念。婦女部主任許嘉恬說，評審從341篇稿件，評選出16篇得獎作品，新二代分享認同蛻變的故事，讓評審落淚；此外，中國籍配偶投稿踴躍，出乎意料。

因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多新住民無法回國看望家人。民進黨婦女部先前舉辦「親愛的家鄉，你好嗎」新住民及新二代圖文徵件競賽，鼓勵新住民族群將情感和思念，化為文章及照片，近期評選出16篇得獎作品。

許嘉恬受訪指出，這次圖文徵件共收到341篇投稿，稿件的質與量，都出乎意料，每篇都是佳作，最後經過激烈辯論、評選出15篇，另有1篇是評審特別獎。

許嘉恬說，新二代投稿100多件，相當踴躍，看得出來新二代希望透過徵件平台，抒發情感故事；此外，投稿人國籍相當多元，除了東南亞籍、中國籍，還有來自尼泊爾、埃及、加拿大、英國等國，呈現世界移民趨勢。

根據統計，中國籍總計56件，占16%，其中包括8件香港、1件澳門。許嘉恬說，長久以來中國新住民對民進黨活動近而遠之，這次投稿數卻明顯增加，讓她信心加倍，可見只要舉辦合適的活動，仍有機會吸引中國新住民參與，未來婦女部也會持續朝向這個方向推展中國新住民工作。

得獎作品中，有越南新二代分享小學時，收到寫著「敬邀新住民及其子女」的活動邀請函，不肯告訴媽媽，因為不想讓媽媽參加活動、不想其他人覺得自己不一樣，但孩子現在願意大聲說「我的媽媽是越南人」。

許嘉恬說，這篇文章，讓2位同是媽媽的評審落淚，因為她們發現自己的孩子，也有類似的心路歷程；她們從文章中，看到新二代自我認同的演化，現在已經可以驕傲說出自己的母親是新住民。

也有中國籍配偶撰文提到，家鄉大連有一棟建築跟總統府極為相似，「想家的時候，我會去看看總統府」，不過，這些年在台灣，日子過得忙碌而愜意，家庭育兒生活之餘，「我探索台灣這片土地都嫌時間不夠用，哪裡有閒暇整日訴鄉愁啊」。

許嘉恬說，這篇文章用很隱諱方式，帶出對台灣的認同，配圖是總統府，讓評審印象深刻。

許嘉恬表示，讓評審落淚的，還有一篇年僅7歲、單親家庭的新二代投稿，作者經由社工老師幫忙、一起把想法寫下來。這篇文章提到，媽媽在魚工廠上班，最近因為工作，手指頭被切掉了，他想要獲得獎金買禮物送給媽媽。

許嘉恬說，小朋友的貼心，讓評審大為感動，並表示，如果婦女部經費不夠，評審願意自掏腰包頒發獎金，最後決定將這篇評為特別獎。

許嘉恬指出，這些得獎作品，呈現出跨國文化、對台灣認同、新二代蛻變等故事，婦女部計畫將優勝作品集結成冊出版，讓文章生命可以延續、擴散。（編輯：楊蘭軒）1101226