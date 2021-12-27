大新竹合併升格議題 林智堅邀朱立倫公開辯論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

大新竹合併升格議題延燒，新竹市長林智堅（圖）27日受訪時指出，竹竹合併升格有必要性、急迫性，並向國民黨主席朱立倫提問，若林智堅不參選，朱立倫是否可公開支持加速修法，也邀請朱立倫公開辯論。中央社記者郭宣彣攝 110年12月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）大新竹合併升格議題延燒，新竹市長林智堅今天向國民黨主席朱立倫提問，若林智堅不參選，朱立倫是否可公開支持加速修法，也邀請朱立倫公開辯論。

清華大學半導體研究學院今天舉行揭牌典禮，總統蔡英文與新竹市長林智堅等人參加，會前，媒體向林智堅提問大新竹合併升格議題，林智堅接受聯訪表示，大新竹民國71年分治至今快滿40年，在國民黨執政下長達30年，大新竹發展長期停滯、公共建設不足，尤其在交通及環境等，造成民眾生活不便。

林智堅說，基於國家產業發展與提升大新竹市民縣民生活需要，他倡議竹竹合併升格，有近6成市民、縣民支持。但朱立倫卻主張竹竹苗合併升格，他邀請朱立倫與他進行公開辯論，透過辯論各自說清楚。

林智堅指出，竹竹合併升格有必要性、急迫性，既然能快，為什麼要慢、要以拖待變？另，國民黨不斷強調，要他保證不參選，「若林智堅不參選，朱立倫是否可以公開支持，加速修法促成竹竹合併升格？」

媒體問如何打破因人設事的質疑，林智堅說，竹竹合併升格修法通過後，每個人都可以參選，「我沒有說非我選不可。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於，為何反對竹竹苗合併，林智堅指出，他沒有反對竹竹苗，但他倡議的是竹竹合併升格，因從過去民意與報導都看得出來，苗栗從縣長、議長到民代，反對竹竹苗合併，因苗栗民眾對於竹竹苗合併無共識，他認為，國民黨需先釐清竹竹苗合併升格，是否為苗栗人的期待。

蔡總統7天內訪新竹3次，是否以具體行動對新竹表達支持？林智堅說，蔡總統對於新竹支持一直都是如此，頻繁來新竹關鍵是總統重視台灣半導體產業發展。（編輯：張銘坤）1101227