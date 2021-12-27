立委促速解決走私冷媒 環保署：明年底前銷毀75公噸

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（中央社記者王揚宇台北27日電）民進黨立委沈發惠等人今天表示，截至今年10月止，海關沒入的走私冷媒達141公噸，皆未能銷毀，且部分冷媒鋼瓶存放許久，恐有安全疑慮，呼籲環保署、關務署應於兩週內提出相關銷毀執行計畫。

對此，今天受邀出席記者會的環保署副署長沈志修表示，早年台塑公司會幫忙處理冷媒，但其處理系統在民國93年6月除役，而環保署近年與工研院合作，積極尋找有能力且符合規定的廠商，處理這些冷媒。

沈志修指出，目前已有廠商得標，根據合約，將在明年底前銷毀75公噸冷媒，剩餘部分後續會繼續發包處理；此外，環保署也希望跟地檢署、法院取得共識，讓走私者負責退運及處理的責任。

民進黨立委沈發惠、蘇巧慧、賴瑞隆今天召開「海關沒入走私冷媒管制化學物，存放逾16年難銷毀？」記者會，提出相關說明。

沈發惠說，冷媒的成分包括氟氯烴、海龍及其他全鹵化氟氯碳化物等，屬於蒙特婁議定書列管物質，也是環保署公告「國際環保公約管制之易致空氣污染物質」，但截至110年10月止，關務署各關別私貨倉庫長期存放未銷毀冷媒，高達141公噸347.7公斤。

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沈發惠指出，根據了解，各關緝獲冷媒的最早存放時間，是在民國94、95年，將近16年之久，其中有部分冷媒鋼瓶出現嚴重生鏽，恐發生外洩問題。此外，依據關務署目前存放緝獲的冷媒數量計算，若每年能銷毀40公噸，推估最快也要3年6個月左右才能完全銷毀。

沈發惠、蘇巧慧及賴瑞隆要求，關務署、環保署應兩週內共同提出具體落實冷媒銷毀執行計畫；環保署協調符合公告資格廠商，提高各廠商參與銷毀作業意願；環保署協商關務署、地方政府提出緊急應變防護各項措施，加強各關私貨倉庫存放物品安全管理，以防工安事件發生等。（編輯：蘇志宗）1101227