退伍軍人憶蔣經國 民進黨籍退輔會副主委李文忠與會

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（中央社記者游凱翔台北27日電）政戰退役軍人每年以音樂會紀念故總統蔣經國，退輔會今年成為協辦單位，且民進黨籍的副主委李文忠今天也出席記者會，會後發布新聞稿，肯定蔣經國當年推動的「寧靜革命」，而民進黨當年組黨無人被捉。

國軍退除役官兵輔導委員會下午發布新聞稿表示，退輔會上午與復興崗文教基金會、救國團在台北市國軍英雄館召開「111年紀念經國先生音樂會」記者會，並預告，為緬懷蔣經國照顧榮民及對台灣貢獻，明年1月13日將在於台北市大安森林公園露天音樂台舉行音樂會。

李文忠指出，蔣經國對台灣的貢獻無庸置疑，他在台灣面對退出聯合國、中美斷交、石油危機等艱困的環境下，有三個值得稱頌大功勞。

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李文忠列舉，分別是「安定內部，發展經濟及建設」、「採取柔性威權統治」，且在民進黨組黨過程中，沒有任何人被捉、被關，另外蔣經國晚年推動政治改革，如開放黨禁、報禁、萬年國會等，使接任的前總統李登輝，在繼承經國遺志名義下順利推動民主改革，這就是舉世稱頌的寧靜革命。

李文忠認為，民進黨執政已邁向14年，政府對於過去的歷史面貌及領導者的功過，理應有更全面、公允評價，這也是退輔會紀念蔣經國的意義。（編輯：蘇龍麒）1101227