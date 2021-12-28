陸委會：陸侵占台灣在尼國館產 是不義之舉

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（中央社記者翟思嘉台北28日電）尼加拉瓜將中華民國資產轉交中國大陸，陸委會今天表示強烈抗議，指出北京當局在國際間非法奪占中華民國財產，此種粗暴霸佔的不義之舉嚴重破壞兩岸關係、破壞國際秩序。

尼加拉瓜共和國10日宣布與中華民國斷交後，命令台灣駐外人員限時離境，更在近期將台灣所有當地資產轉移給中國大陸。中共外交部發言人趙立堅今天稱尼加拉瓜此舉是「尊重中國主權、恪守一個中國原則的正義之舉」。

大陸委員會晚間對此表示，北京當局以金錢利益惡意強奪中華民國邦交國、打壓台灣的國際交往與生存空間，更罔顧國際法規定，不法侵占台灣在尼加拉瓜合法出售給當地天主教會的館產，此種粗暴霸占的不義之舉嚴重破壞兩岸關係，政府強烈抗議。

陸委會說，中華民國是主權獨立國家，台灣有民選總統及組成的政府，與中共非民主專制政體完全不同，更互不隸屬。對岸在國際間非法奪占中華民國財產、發表不當言論，已破壞國際秩序。

陸委會指出，政府正採取必要國際訴訟、爭取中華民國國權益，也呼籲國際社會共同對尼國及北京當局嚴厲譴責與制裁。（編輯：張淑伶）1101228