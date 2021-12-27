尼加拉瓜沒收台灣外館資產贈中國 外交部抗議：無法接受

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尼加拉瓜「新聞報」指出，台灣政府將位於尼加拉瓜首都馬納瓜的外交館處捐給天主教馬納瓜總教區，但不久後，總統奧蒂嘉便將其交給北京。（圖取自新聞報網頁laprensa.com.ni）

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（中央社記者游凱翔台北27日電）尼加拉瓜總統奧蒂嘉下令沒收台灣政府捐贈給教會的外館資產，並移交給中國。外交部今天強調，無法接受且表達強烈抗議，中國共產黨政權無權干涉台灣的涉外事務，更無權繼承台灣國有財產，籲國際譴責。

台灣政府日前將位於 尼加拉瓜 尼加拉瓜小檔案 首都：馬納瓜

面積：130,668平方公里

人口：約652萬人

語言：西班牙語

建國簡史：西班牙人入侵前，尼加拉瓜居民均為印地安人，其總酋長名為「尼加勞」（Nicarau）。1821年9月15日，尼加拉瓜與中美其他四國同時宣布脫離西班牙統治而獨立，但基礎未定，1822年加入墨西哥帝國，1823年5國成立中美洲聯邦。後尼加拉瓜自由黨人士主張脫離聯邦自行獨立，與保守黨紛爭不息，1838年由黨爭演成內戰，結果自由黨獲勝，同年4月20日建立尼加拉瓜共和國。

雙邊貿易：中華民國對尼加拉瓜輸出2294萬美元，中華民國自尼加拉瓜輸入1億4356萬美元。 資料來源：外交部 看更多 關閉 首都馬納瓜（Managua）外交館處捐給天主教馬納瓜總教區，但尼加拉瓜「新聞報」（La Prensa）指出，總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令沒收台灣政府捐贈給教會的外館資產，並移交給中國。

外交部發言人歐江安下午告訴中央社記者，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，按國際法相關規範及維也納外交關係公約第45條，台灣與尼加拉瓜兩國10日終止外交關係後，尼國政府有義務保護台灣的館舍及使館財產與檔案，對於尼加拉瓜政府不法侵占館產，不法移轉給中華人民共和國，台灣無法接受並且表達強烈抗議。

外交部指出，對於奧蒂嘉政府設下不符國際慣例的兩週撤館期限，且罔顧國際法規定，蠻橫阻礙台灣象徵性出售館產供尼國天主教會使用，進而侵占館產等重大違法行為，台灣政府予以強烈譴責。

外交部還原事發經過，尼加拉瓜10日片面終止與台灣外交關係後，違反國際慣例要求台灣駐尼人員在23日前全數撤離尼國。台灣駐尼國大使館為善盡處理境外國有財產的責任，在情況緊急且時間極為有限的情形下，將大使館館舍象徵性出售予尼加拉瓜天主教馬納瓜總教區作為公益用途，雙方已於22日完成簽約並經當地律師公證，教會也承諾將妥善保護及運用台灣駐尼國大使館館舍。

外交部表示，面對奧蒂嘉獨裁政權與中國極權政府聯手打壓民主台灣及天主教教會，外交部重申，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中國共產黨政權無權干涉台灣的涉外事務，更無權繼承台灣國有財產。

外交部呼籲，國際社會共同譴責尼加拉瓜政府及中國政府的惡劣行徑，並籲請各界協助尼國天主教教會向尼國政府爭取其應有權利，將台灣前大使館館舍產權登記移轉予尼國天主教會。（編輯：蘇志宗）1101227