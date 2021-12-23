藍委要求為斷交負責 吳釗燮：抓錯對象

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外交部長吳釗燮（中）3日上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」，並備質詢。中央社記者郭日曉攝 110年12月23日

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（中央社記者王慶剛台北23日電）國民黨立委陳以信要求為任內6個國家與台灣斷交負責，外交部長吳釗燮今天說，外交部在外面跟中國廝殺，回台卻要受國會質疑，這樣好嗎；要外交部為中國打壓負責，是抓錯對象。

吳釗燮上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」。

陳以信質詢時，先稱吳釗燮是「第一名」的外交部長，後解釋是歷屆任期中斷交國家數量第一高的部長，並指吳釗燮對尼加拉瓜斷交的態度令人失望，中國打壓向來在每一任政府都有，問題是目前的策略有問題。他要吳釗燮為斷交6國負責，並說吳釗燮是中華民國的罪人。

吳釗燮回應，他無法接受這種說法，外交部人員工作一向不遺餘力，過去一年的成就都可上網檢視，跟歐洲、日本、美國等國的關係可以接受檢驗。外交部在外面跟中國廝殺，回台灣卻要受到國會質疑，這樣好嗎？

陳以信追問，未來如果再斷交，是否下台，吳釗燮說，他保證會非常賣力，如果該他負責的他會負責，不過，他做得好不好，不是由某些人來說，而是要讓大家看到的；如果中國打壓台灣，卻要外交部負責，是抓錯對象。

國民黨立委廖婉汝質詢時，要求說明台灣與宏都拉斯是否也有斷交疑慮。吳釗燮表示，台宏邦交關係目前維持穩定，外交部近期也都有與宏國總統副總統當選人、以及外交幕僚團隊，進行深入對話，台宏邦誼沒有問題。

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被問及近期越來越熱絡的台灣與立陶宛、台灣與捷克的關係，是否有與兩國建交的可能？吳釗燮說，目前建交不是工作重點，且進行中的外交項目不適合公開。立陶宛在承受中國經濟壓力之下，建交議題應不會浮上檯面。

吳釗燮說，捷克新政府對台灣非常友善，並提出價值外交取向，要與民主國家站在一起：注重人權、檢討與俄羅斯關係，因此接下來與捷克關係只會更好。（編輯：謝佳珍）1101223