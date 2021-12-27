尼加拉瓜媒體：奧蒂嘉沒收台灣外館資產轉交北京

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

尼加拉瓜「新聞報」指出，台灣政府將位於尼加拉瓜首都馬納瓜的外交館處捐給天主教馬納瓜總教區，但不久後，總統奧蒂嘉便將其交給北京。（圖取自新聞報網頁laprensa.com.ni）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）尼加拉瓜「新聞報」（La Prensa）指出，總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令沒收台灣政府捐贈給教會的外館資產，並移交給中國。

報導指出，將台灣捐贈教會資產移轉給中國政府的消息是由尼國檢察總長辦公室所發布。

台灣政府將位於尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）的外交館處捐給天主教馬納瓜總教區，但不久後，奧蒂嘉便將其交給北京。

報導附上檢察總長辦公室聲明，內容指尼加拉瓜本月9日承認北京，稱台灣是中國領土不可分割的一部分，意味原先登記的相關不動產、家具、設備等應轉為中國所有，不容所謂交易、轉讓或捐贈。

奧蒂嘉政府的檢察總長辦公室聲明還警告「相關堅持非法主張的行為」，都會遭相對應的法院與司法行動訴究。

教區代理主教阿維萊斯（Carlos Aviles）向「新聞報」證實，台灣政府人員在離境前將原本的大使館捐給天主教馬納瓜總教區；使館座落位置使建物本身具高附加價值。

「新聞報」獲悉，台灣在尼加拉瓜的所有貨物和車輛也都留給了天主教會，不過這部分目前還無法向阿維萊斯確認此事。

尼加拉瓜政府9日宣布與中華民國斷絕外交關係，這是中美洲國家尼加拉瓜史上第2次與中華民國斷交，兩次相隔36年，而且決定都是由奧蒂嘉主政期間做出。

台灣外交部隨後發布聲明，稱尼加拉瓜共和國於台灣時間12月10日決定片面終止外交關係，至感痛心與遺憾。為維護國家主權及尊嚴，決定終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。（編輯：李佩珊/核稿：陳亦偉）1101227