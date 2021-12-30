尼加拉瓜強奪台灣財產轉交北京 外交部將提國際訴訟
（中央社記者王慶剛台北30日電）針對尼加拉瓜與台斷交後，沒收台灣所有當地資產並轉交給中國的行為，外交部今天表示將循正當國際訴訟，維護台灣外交財產，使尼國負擔國際不法行為的責任。
尼加拉瓜本月10日片面宣布與台灣斷交後，命令台灣駐外人員限時離境，更在近期將台灣所有當地資產轉移給中國。台灣外交部對此表示無法接受、強烈抗議，並予以強烈譴責。
外交部今天發布聲明指出，中華民國台灣前駐尼加拉瓜共和國大使館的館舍及財產，是台灣政府自1990年後合法購置的外交財產。依據《維也納外交關係公約》第45條「遇兩國斷絕外交關係，接受國務應尊重並保護使館館舍以及使館財產與檔案」及習慣國際法，在台灣與尼國終止外交關係後，尼國應依國際法義務保護該館舍及財產。
聲明也指出，台灣曾依國際法洽獲第三國代為管理台灣在尼加拉瓜的館產，但是尼國違背國際公約竟然無理拒絕，導致台灣在時間緊迫情形下，只能決定象徵性轉售天主教會馬納瓜總教區。
因此，外交部強烈譴責尼加拉瓜獨裁政權不法動用國家權力，干擾台灣合法轉移外交財產，進而侵占的作為，嚴正要求尼加拉瓜政府改正。外交部也表示將循正當國際訴訟，維護台灣外交財產，必使尼加拉瓜負擔國際不法行為的責任。
外交部重申，中華民國是主權獨立的民主國家，與極權中國互不隸屬。中國共產黨政權從來沒有一天統治過台灣，雙方外交財產更是互不繼承。有關中國外交部宣稱尼加拉瓜沒收台灣館產是「正義之舉」，並妄稱擁有財產所有權，是公然明示違反國際法的強盜行為，併吞台灣的明確侵略意圖已嚴重違反國際規範，破壞區域和平與穩定。
外交部再次強調，中國極權政府聯合奧蒂嘉（Daniel Ortega）獨裁政權，在此時蠻橫非法強奪侵占台灣原已售予當地天主教會的財產，將不容於以規則為基礎的國際法律秩序，必遭文明的國際社會唾棄。（編輯：林興盟）1101230
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