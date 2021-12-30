尼加拉瓜強奪台灣財產轉交北京 外交部將提國際訴訟

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尼加拉瓜「新聞報」先前指出，台灣政府將位於尼加拉瓜首都馬納瓜的外交館處捐給天主教馬納瓜總教區，但不久後，總統奧蒂嘉便將其交給北京。（圖取自新聞報網頁laprensa.com.ni）

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（中央社記者王慶剛台北30日電）針對尼加拉瓜與台斷交後，沒收台灣所有當地資產並轉交給中國的行為，外交部今天表示將循正當國際訴訟，維護台灣外交財產，使尼國負擔國際不法行為的責任。

尼加拉瓜本月10日片面宣布與台灣斷交後，命令台灣駐外人員限時離境，更在近期將台灣所有當地資產轉移給中國。台灣外交部對此表示無法接受、強烈抗議，並予以強烈譴責。

外交部今天發布聲明指出，中華民國台灣前駐尼加拉瓜共和國大使館的館舍及財產，是台灣政府自1990年後合法購置的外交財產。依據《維也納外交關係公約》第45條「遇兩國斷絕外交關係，接受國務應尊重並保護使館館舍以及使館財產與檔案」及習慣國際法，在台灣與尼國終止外交關係後，尼國應依國際法義務保護該館舍及財產。

聲明也指出，台灣曾依國際法洽獲第三國代為管理台灣在尼加拉瓜的館產，但是尼國違背國際公約竟然無理拒絕，導致台灣在時間緊迫情形下，只能決定象徵性轉售天主教會馬納瓜總教區。

因此，外交部強烈譴責尼加拉瓜獨裁政權不法動用國家權力，干擾台灣合法轉移外交財產，進而侵占的作為，嚴正要求尼加拉瓜政府改正。外交部也表示將循正當國際訴訟，維護台灣外交財產，必使尼加拉瓜負擔國際不法行為的責任。

外交部重申，中華民國是主權獨立的民主國家，與極權中國互不隸屬。中國共產黨政權從來沒有一天統治過台灣，雙方外交財產更是互不繼承。有關中國外交部宣稱尼加拉瓜沒收台灣館產是「正義之舉」，並妄稱擁有財產所有權，是公然明示違反國際法的強盜行為，併吞台灣的明確侵略意圖已嚴重違反國際規範，破壞區域和平與穩定。

外交部再次強調，中國極權政府聯合奧蒂嘉（Daniel Ortega）獨裁政權，在此時蠻橫非法強奪侵占台灣原已售予當地天主教會的財產，將不容於以規則為基礎的國際法律秩序，必遭文明的國際社會唾棄。（編輯：林興盟）1101230