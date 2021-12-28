中國稱尼加拉瓜沒收館產正義之舉 外交部：至為無恥

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（中央社記者王慶剛台北28日電）中國外交部今天讚賞尼加拉瓜國沒收台灣所有當地資產，並轉交給中國的行為是正義之舉；外交部表示，中國聯合尼國非法侵占之舉，至為無恥，貽笑國際。

尼加拉瓜共和國本月10日宣布與台灣斷交後，命令台灣駐外人員限時離境，更在近期將台灣所有當地資產轉移給中國，台灣外交部對此表示無法接受、強烈抗議，並予以強烈譴責。

中國外交部發言人趙立堅今天表示，中方高度讚賞尼加拉瓜政府「尊重中國主權、恪守一個中國原則的正義之舉」。

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對此，外交部今天發布新聞稿重申，中華民國是主權獨立的民主國家，與極權中國互不隸屬，中國共產黨政權從來沒有一天統治過台灣，中國外交部妄稱擁有台灣財產所有權，乃公然說謊，且明示併吞台灣的意圖。

外交部指出，中國極權政府聯合尼國的奧蒂嘉（Daniel Ortega）獨裁政權，在此時蠻橫非法侵占台灣原已售予尼國天主教會財產，「至為無恥，貽笑國際」，猶如蘇斯博士（Dr.Seuss）兒童著作中的鬼靈精（Grinch）偷走聖誕節一樣。（編輯：楊蘭軒）1101228