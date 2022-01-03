尼加拉瓜斷交吳進木未返台報告 外交部：已離任

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（中央社記者鍾佑貞台北3日電）尼加拉瓜與中華民國去年12月10日斷交，前駐尼國大使吳進木在斷交前夕請辭、未返台報告及獲尼國國籍引發討論。外交部今天表示，吳進木去年9月因個人生涯規劃申請退休獲准，已於去年11月17日離任。

前立法委員林濁水昨天於臉書質疑，吳進木在斷交前夕辦退休，一斷交就得到尼國國藉。吳進木在斷交前夕報回來的都是好消息。斷交大事發生不回台報告，「一連串的不合理」，他也呼籲銓敘部追回吳進木退休金。

外交部發言人歐江安下午對中央社記者表示，吳進木去年9月28日因個人生涯規劃申請退休獲准，已於去年11月17日離任，並辦妥退休離職手續。

歐江安說，吳進木曾向外交部表示，因其太太健康因素，目前暫時無法返回台灣。就此，外交部長吳釗燮已於去年12月23日在立法院應詢時說明，目前外交部沒有進一步評論。

吳釗燮去年12月23日回覆民進黨立委林淑芬相關質疑時指出，吳進木因為太太身體不佳，無法長途旅行，已申請退休。他已提醒吳進木本人受到國家機密保護法規範，未來會檢討這部分可能的漏洞，讓相關規範更為嚴謹。（編輯：謝佳珍）1110103