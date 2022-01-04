吳進木財產申報 2500萬存款僅16萬是台幣

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（中央社記者陳俊華台北4日電）前駐尼加拉瓜大使吳進木在斷交後獲尼國國籍。根據監察院財產申報資料，吳進木擁8筆土地、7筆建物，只有各1筆在台灣；折合新台幣2500萬餘元的存款，只有16萬元是新台幣，其餘大多為美元。

尼加拉瓜 尼加拉瓜小檔案 首都：馬納瓜

面積：130,668平方公里

人口：約652萬人

語言：西班牙語

建國簡史：西班牙人入侵前，尼加拉瓜居民均為印地安人，其總酋長名為「尼加勞」（Nicarau）。1821年9月15日，尼加拉瓜與中美其他四國同時宣布脫離西班牙統治而獨立，但基礎未定，1822年加入墨西哥帝國，1823年5國成立中美洲聯邦。後尼加拉瓜自由黨人士主張脫離聯邦自行獨立，與保守黨紛爭不息，1838年由黨爭演成內戰，結果自由黨獲勝，同年4月20日建立尼加拉瓜共和國。

雙邊貿易：中華民國對尼加拉瓜輸出2294萬美元，中華民國自尼加拉瓜輸入1億4356萬美元。 資料來源：外交部 看更多 關閉 與中華民國去年12月10日斷交，前駐尼國大使吳進木在斷交前夕請辭、未返台報告及獲尼國國籍引發討論。

根據監察院第173期廉政專刊，吳進木與配偶劉春嬌於109年11月1日定期申報，除在桃園市有1筆土地及1筆建物外，有7筆土地及6筆建物在境外。另有2輛三菱、豐田汽車，取得價額分別為3萬3500美元及1萬9400美元。

吳進木存款折合新台幣2513萬1636元，其中只有16萬4835元為新台幣，其餘2496萬餘元都是美元及尼加拉瓜幣。（編輯：謝佳珍）1110104