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尼加拉瓜斷交
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尼加拉瓜斷交1/58

尼加拉瓜終止FTA影響台商 財部緊急發布權宜措施

2022/1/21 18:37（1/21 18:59 更新）
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因應尼加拉瓜去年12月與台灣斷交並片面終止台尼FTA，財政部21日緊急發布權宜措施。（圖取自Pixabay圖庫）
因應尼加拉瓜去年12月與台灣斷交並片面終止台尼FTA，財政部21日緊急發布權宜措施。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者吳佳蓉台北21日電）因應尼加拉瓜去年12月與台灣斷交並片面終止台尼FTA，財政部今天緊急發布權宜措施，符合台尼FTA關稅優惠的貨品，在已無法取得「優惠性產證」狀態下，可改檢附原產地證明書等2項文件辦理通關。

財政部關務署今天透過新聞稿表示，尼加拉瓜2021年宣布與台灣終止外交關係並廢止台尼FTA，進而於去年12月21日起停止核發「優惠性產證」，導致台灣進口商於通關時，無法持證申請適用優惠關稅。

關務署指出，尼加拉瓜尚未根據台尼FTA規定辦理退出通知，按規定台尼FTA目前仍屬有效，為保障業者權益，解決無法取得「優惠性產證」作為證明的問題，今天緊急發布替代權宜措施。

關務署說明，自去年12月21日至未來台尼FTA協定終止前，進口業可以尼加拉瓜工商部出口貿易中心（CETREX）核發的原產地證明書，併附進口商自行具結原產地聲明書等2項文件，替代「優惠性產證」辦理通關。

如果於貨物通關時，仍來不及取得前述2項證明文件，關務署表示，業者應依照關稅法第18條規定，辦理押款放行，並於4個月內檢具相關證明文件申請退還關稅。（編輯：潘羿菁）1110121

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