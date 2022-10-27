尼加拉瓜強奪台資產 外交部：聯合理念相近國家有效課責

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（中央社記者陳俊華台北27日電）尼加拉瓜與台灣斷交後，逕行沒收台灣資產，外交部原擬提國際訴訟。外交部條約法律司長連建辰今天說，尼國漠視國際法，已陸續遭美、英、加、歐盟等國制裁，台灣將與理念相近國家討論其他方式，以有效課責尼國。

尼加拉瓜 2021年12月10日片面宣布與台灣斷交後，要求台灣駐尼國人員限時離境，更將台灣所有當地資產轉移給中國。外交部當時表示，將循正當國際訴訟，維護台灣外交財產。

外交部上午舉行記者會，連建辰再次嚴厲譴責尼加拉瓜奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府，違反國際法行為，無視國際法，而且蠻橫獨斷，背棄民主法治價值跟基本倫理素養。

連建辰說，尼國不單是對台灣如此，4月間美洲國家組織在尼加拉瓜辦公室也遭尼國政府人員闖入、關閉，美國駐尼加拉瓜大使館也示警美國公民，在當地買的房產可能遭無理、非法沒入。尼加拉瓜漠視國際法的行為，已陸續遭美國、加拿大、歐盟、英國等國制裁。

連建辰表示，相關訴訟策略方面，除召集相關部會，也請國際事務所評估，考量到經濟效益、相關風險、各種可行性分析後，經審慎考量最後決定目前暫緩採取國際訴訟方式究責，因為主要目標是希望能獲得確切的國際賠償，也涉及經濟效益跟風險。

連建辰指出，外交部將密切注意國際社會對尼加拉瓜政府這種蠻橫非法行為的反應，並且會與理念相近國家討論，是否還有其他方式可有效課責尼加拉瓜政府。（編輯：郭無患）1111027