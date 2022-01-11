尼加拉瓜總統奧蒂嘉展開第4任期 美國歐盟再制裁

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尼加拉瓜強人奧蒂嘉（圖）在備受批評的大選勝出後，10日展開第4任總統任期，美國與歐盟同步實施經濟制裁與旅遊禁令。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）尼加拉瓜強人奧蒂嘉（Daniel Ortega）在備受批評的大選勝出後，今天展開第4任總統任期，美國與歐洲聯盟（EU）同步實施經濟制裁與旅遊禁令，加強施壓尼國。

歐盟理事會（European Council）聲明指出，奧蒂嘉的兒子和女兒等7人，遭歐盟列入須為「損害民主」及侵害人權負責的名單。奧蒂嘉的兒女都擔任總統顧問。

聲明說，其他「因尼國狀況惡化」而遭制裁者則是警察及選舉機構的資深官員。

美國財政部則把奧蒂嘉政府6位官員列入制裁對象，包括兩位將領、國防部長以及經營社群媒體發布假新聞協助奧蒂嘉當選的電信主管機關高層。

美國國務院另將與奧蒂嘉政府有關的116人列入旅行禁令清單，包括市長、檢察官、安全部門官員及大學職員。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說，這116人「共謀破壞 尼加拉瓜 尼加拉瓜小檔案 首都：馬納瓜

面積：130,668平方公里

人口：約652萬人

語言：西班牙語

建國簡史：西班牙人入侵前，尼加拉瓜居民均為印地安人，其總酋長名為「尼加勞」（Nicarau）。1821年9月15日，尼加拉瓜與中美其他四國同時宣布脫離西班牙統治而獨立，但基礎未定，1822年加入墨西哥帝國，1823年5國成立中美洲聯邦。後尼加拉瓜自由黨人士主張脫離聯邦自行獨立，與保守黨紛爭不息，1838年由黨爭演成內戰，結果自由黨獲勝，同年4月20日建立尼加拉瓜共和國。

雙邊貿易：中華民國對尼加拉瓜輸出2294萬美元，中華民國自尼加拉瓜輸入1億4356萬美元。 資料來源：外交部 看更多 關閉 的民主」。

去年11月7日的總統大選雖被國際社會斥為舞弊且不合法，選舉機構仍宣布奧蒂嘉與搭檔競選的夫人穆麗優（Rosario Murillo）勝選，兩人今天宣誓就職。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110111