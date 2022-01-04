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尼加拉瓜斷交
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尼加拉瓜斷交1/55

斷交後前大使吳進木入籍尼加拉瓜 外交部：事先不知情

2022/1/4 13:09（1/4 13:46 更新）
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尼加拉瓜去年宣布與中華民國斷交後，前駐尼加拉瓜大使吳進木獲尼國國籍，引發社會議論。（中央社檔案照片）
尼加拉瓜去年宣布與中華民國斷交後，前駐尼加拉瓜大使吳進木獲尼國國籍，引發社會議論。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王慶剛台北4日電）前駐尼加拉瓜大使吳進木在斷交後獲尼國國籍一案，外交部今天表示，在尼國公告前不知道這件事，吳進木事先也沒有告知外交部；但吳進木雖為退休人員，但仍受到「國家機密保護法」規範。

尼加拉瓜

尼加拉瓜小檔案

  • 首都：馬納瓜
  • 面積：130,668平方公里
  • 人口：約652萬人
  • 語言：西班牙語
  • 建國簡史：西班牙人入侵前，尼加拉瓜居民均為印地安人，其總酋長名為「尼加勞」（Nicarau）。1821年9月15日，尼加拉瓜與中美其他四國同時宣布脫離西班牙統治而獨立，但基礎未定，1822年加入墨西哥帝國，1823年5國成立中美洲聯邦。後尼加拉瓜自由黨人士主張脫離聯邦自行獨立，與保守黨紛爭不息，1838年由黨爭演成內戰，結果自由黨獲勝，同年4月20日建立尼加拉瓜共和國。
  • 雙邊貿易：中華民國對尼加拉瓜輸出2294萬美元，中華民國自尼加拉瓜輸入1億4356萬美元。

資料來源：外交部

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於當地時間去年12月9日宣布與中華民國斷交，吳進木在斷交前獲頒尼國首都馬拿瓜榮譽市民，但斷交後未返台報告，更於斷交後獲尼國國籍，此事引發社會討論，並遭質疑是否違反國家機密保護法。

外交部發言人歐江安上午在線上例行新聞說明會中表示，吳進木因為個人生涯規劃，已在109年多次請辭，但都獲得慰留，直到110年9月28日才獲准辦理退休，並已於同年11月17日離任，申請程序完備且合法。

歐江安表示，吳進木在去年11月17日離任前，夫婦兩人接受尼國首都馬拿瓜市長頒贈的榮譽市民與市鑰，這部份也沒問題，因為當時他們還在任。

然而，歐江安說，尼加拉瓜宣布與台灣斷交後，當地政府公報公布尼國授予吳進木尼國國籍，並立即生效，這部份「外交部事前不知道這件事、吳大使也沒有事先告知外交部」。

歐江安並指出，外交部已透過私人管道與吳進木取得聯繫，由於吳進木已是退休人員，外交部表達希望由他本人針對外界質疑提出說明，會比較妥當。

歐江安也說，吳進木雖然身為退休人員，但仍受到「國家機密保護法」規範。外交部會與相關部會討論與檢討，是否有修法必要，再對外界說明。（編輯：郭無患）1110104

尼加拉瓜去年宣布與中華民國斷交。（中央社製圖）
尼加拉瓜去年宣布與中華民國斷交。（中央社製圖）
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