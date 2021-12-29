更多編輯台推薦新聞：
坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室
生活

坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
法新增20萬確診再破紀錄 每秒2人染疫大浪來襲
首頁 / 政治
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗3/300

楊志良質疑強制打疫苗違憲 陳時中：依法行政

2021/12/29 15:10（12/29 19:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前衛生署長楊志良（前）等29日到監察院前舉行記者會，質疑衛福部111年元旦將發布行政命令，要求26類場所、39類從業人員強制性施打兩劑疫苗，與強制性快篩等，侵害人民基本權利，嚴重違憲。中央社記者張皓安攝 110年12月29日
前衛生署長楊志良（前）等29日到監察院前舉行記者會，質疑衛福部111年元旦將發布行政命令，要求26類場所、39類從業人員強制性施打兩劑疫苗，與強制性快篩等，侵害人民基本權利，嚴重違憲。中央社記者張皓安攝 110年12月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、張茗喧、陳婕翎台北29日電）前衛生署長楊志良質疑衛福部要求26類場所、39類從業人員強制性施打兩劑疫苗，與強制性快篩嚴重違憲。衛福部長陳時中今天說，一切依法行政，相關政策「沒強制，而是要求」。

中央流行疫情指揮中心5日宣布，民國111年1月1日起，教育部、經濟部、勞動部、衛生福利部業管的部分場所人員，皆應完整接種2劑疫苗；經評估或個人因素無法施打者，應提供3日內PCR檢驗陰性證明，且須每週檢測為陰性。

楊志良、前新聞局長鍾琴今天與陳情民眾在監察院前舉行記者會，質疑此行政命令違憲，要求凍結；他們並赴監察院向輪值監委林國明陳情。

楊志良質疑，政府怎麼可以以工作為由，要求民眾打疫苗，中華民國從來沒有強迫民眾打疫苗，這次卻打破慣例，影響民眾選擇權與生存權。

他說，現在疫苗都是緊急授權，拿的是非正式藥證，而根據病人自主權利法，病人對病情、醫療選項及各選項的可能成效與風險預後，有知情權、選擇權與決定權；另外，楊志良也表示，據憲法第15條，政府應保障民眾生存權、工作權及財產權。

鍾琴則說，若政府只是鼓勵民眾打疫苗，讓民眾有選擇權，她並不堅決反對，但這行政命令卻是強制這39類人施打疫苗與快篩。

鍾琴表示，部分人因健康因素不允許打疫苗，也有弱勢民眾無法負擔每週昂貴的快篩試劑，這行政命令根本忽略配套與實際需求。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，指揮中心所有政策都經過法制組討論，一切依法行政，「憲法」也載明在避免緊急危難、增進公共利益時，都可利用相關措施補強。

陳時中說，指揮中心希望大家都能完整接種疫苗，而沒接種疫苗者可能造成區域風險，因此對於群聚風險較高的場所要求定期採檢，這都是公衛上的必要動作，相關政策「沒強制，而是要求」。

陳時中強調，台灣雖然沒有本土疫情，但在國際疫情嚴峻的當下，仍不能置身事外；以美國為例，美國1個月前每天確診個案已降低到3萬多人，前幾天又重新暴增至每天40萬至50萬人，顯示疫情來襲速度相當快，若防疫沒做好，疫情一起就來就來不及了。（編輯：黃國倫）1101229

延伸閱讀
美國平均7天單日確診數創新高 1月疫情恐更艱困佛奇建議美政府 登上國內航班者須接種疫苗拜登大型企業疫苗強制令 美法院裁定恢復執行CNBC：Google員工若拒打疫苗 將強迫放無薪假開除紐約市抗疫新手段 下令民間企業員工接種疫苗波蘭新增近800人染疫病歿 創第4波疫情新高
前衛生署長楊志良等人質疑衛福部要求26類場所、39類從業人員強制性施打兩劑疫苗，與強制性快篩嚴重違憲；29日到監察院外舉行記者會，並向輪值監委陳情。中央社記者張皓安攝 110年12月29日
前衛生署長楊志良等人質疑衛福部要求26類場所、39類從業人員強制性施打兩劑疫苗，與強制性快篩嚴重違憲；29日到監察院外舉行記者會，並向輪值監委陳情。中央社記者張皓安攝 110年12月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀