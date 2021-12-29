楊志良質疑強制打疫苗違憲 陳時中：依法行政

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前衛生署長楊志良（前）等29日到監察院前舉行記者會，質疑衛福部111年元旦將發布行政命令，要求26類場所、39類從業人員強制性施打兩劑疫苗，與強制性快篩等，侵害人民基本權利，嚴重違憲。中央社記者張皓安攝 110年12月29日

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（中央社記者賴于榛、張茗喧、陳婕翎台北29日電）前衛生署長楊志良質疑衛福部要求26類場所、39類從業人員強制性施打兩劑疫苗，與強制性快篩嚴重違憲。衛福部長陳時中今天說，一切依法行政，相關政策「沒強制，而是要求」。

中央流行疫情指揮中心5日宣布，民國111年1月1日起，教育部、經濟部、勞動部、衛生福利部業管的部分場所人員，皆應完整接種2劑疫苗；經評估或個人因素無法施打者，應提供3日內PCR檢驗陰性證明，且須每週檢測為陰性。

楊志良、前新聞局長鍾琴今天與陳情民眾在監察院前舉行記者會，質疑此行政命令違憲，要求凍結；他們並赴監察院向輪值監委林國明陳情。

楊志良質疑，政府怎麼可以以工作為由，要求民眾打疫苗，中華民國從來沒有強迫民眾打疫苗，這次卻打破慣例，影響民眾選擇權與生存權。

他說，現在疫苗都是緊急授權，拿的是非正式藥證，而根據病人自主權利法，病人對病情、醫療選項及各選項的可能成效與風險預後，有知情權、選擇權與決定權；另外，楊志良也表示，據憲法第15條，政府應保障民眾生存權、工作權及財產權。

鍾琴則說，若政府只是鼓勵民眾打疫苗，讓民眾有選擇權，她並不堅決反對，但這行政命令卻是強制這39類人施打疫苗與快篩。

鍾琴表示，部分人因健康因素不允許打疫苗，也有弱勢民眾無法負擔每週昂貴的快篩試劑，這行政命令根本忽略配套與實際需求。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，指揮中心所有政策都經過法制組討論，一切依法行政，「憲法」也載明在避免緊急危難、增進公共利益時，都可利用相關措施補強。

陳時中說，指揮中心希望大家都能完整接種疫苗，而沒接種疫苗者可能造成區域風險，因此對於群聚風險較高的場所要求定期採檢，這都是公衛上的必要動作，相關政策「沒強制，而是要求」。

陳時中強調，台灣雖然沒有本土疫情，但在國際疫情嚴峻的當下，仍不能置身事外；以美國為例，美國1個月前每天確診個案已降低到3萬多人，前幾天又重新暴增至每天40萬至50萬人，顯示疫情來襲速度相當快，若防疫沒做好，疫情一起就來就來不及了。（編輯：黃國倫）1101229