拜登大型企業疫苗強制令 美法院裁定恢復執行

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美國總統拜登政府對大型企業員工祭出疫苗強制令，11月遭聯邦上訴法院暫時凍結；COVID-19疫情復燃之際，另一上訴法院17日恢復執行此命令。圖為洛杉磯機場的接種情形。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統拜登政府對大型企業員工祭出疫苗強制令，11月遭聯邦上訴法院暫時凍結；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復燃之際，另一上訴法院17日恢復執行此命令。

拜登規定100人以上企業在明年1月4日之前，必須確保旗下員工完整接種疫苗；美國政府指出，新規將適用於全美2/3以上的就業人口。

聯邦第六巡迴上訴法院（Sixth Circuit Court of Appeals）昨天的裁定，取代了先前的暫緩執行，不過這一法律戰可能會打到最高法院。

法官斯特蘭契（Jane Stranch）沒有對疫苗強制令最終可達成的成效作出裁定，但裁定此命令可能對保護美國勞工免於染疫有所效果。

她說：「COVID-19疫情重創全美，導致超過80萬人喪生，全國各地的工作場所和工作崗位關閉，威脅我們的經濟。」

斯特蘭契表示，因此，早前暫緩實施疫苗強制令的禁令不合乎法律。

第五巡迴上訴法院11月裁定，暫緩執行拜登政府強制大型企業員工施打疫苗的命令，批評這道命令「令人震驚的越線」。

兩個上訴法院之間的對立裁定，使請願人可能訴諸最高法院。提出請願的州包括德州、路易斯安那州、南卡羅來納州、猶他州、密西西比州，以及數個私人企業與宗教團體。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，截至17日晚上，近85%的美國成年人至少接種了一劑COVID-19疫苗。（譯者：張璦/核稿：戴雅真）1101218