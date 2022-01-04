行政院：後疫情時代中共將加大對台統戰

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（中央社記者王承中台北4日電）中國大陸廣設海峽兩岸交流基地，行政院送達立法院的書面報告指出，設立交流基地主要目的在強化台灣人對陸方文化認可和民族認同。在後疫情時代，陸方可能綜合線上或實體交流方式，加大對台統戰宣傳與分化滲透。

中共中央台辦、國台辦自2009年於各省區市批准設立81個海峽兩岸交流基地，國台辦表示，海峽兩岸交流基地體現中國大陸堅定不移貫徹既定方針政策，積極擴大兩岸交流合作，努力深化兩岸融合發展，不斷促進兩岸同胞心靈契合的決心。

根據行政院送達立法院的「中國大陸設立海峽兩岸交流基地之觀察及我方因應作為」書面報告指出，海峽兩岸交流基地由國台辦批准設立，近年成為中國大陸推動兩岸交流的重要樞紐之一，主要目的在強化台灣人對陸方文化認可和民族認同。

行政院指出，海峽兩岸交流基地多以既有歷史建築、景點為建設基礎，主要以歷史文化、宗教為聯結，挑選具有兩岸共同記憶、信仰、血緣連結、文化交流或經貿往來關係者。

行政院表示，近年來國台辦、中共中宣部、中央統戰部等單位，為扭轉中共對台交流統戰的刻板印象，廣邀台青、台商、民團赴陸交流，利用「根、祖、脈」認同，辦理具兩岸意涵的尋根之旅或節慶活動，凸顯兩岸聯結，伺機宣揚中國大陸文化、經貿發展及優惠措施。

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行政院指出，受到疫情影響，兩岸人員往來停滯，近期海峽兩岸交流基地逐漸轉為與台灣民團合作，推出「雲交流」視訊互動模式，以維持兩岸交流熱度，但視訊交流恐難以完全取代傳統實體交流，後續陸方相關視訊交流策略作為，仍要密切關注。

行政院表示，面對後疫情時代，陸方可能利用兩岸間恢復實體交流活動，加大對台統戰宣傳與分化滲透，不排除以綜合線上或實體交流方式，對台進行統戰宣傳，陸委會將持續密切關注，加強跨部會橫向聯繫與訊息通報，掌握陸方可能對台統戰宣傳作為。（編輯：郭無患）1110104