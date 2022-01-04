朝野協商臨時會議程無共識 立院5日開談話會決定

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立法院長游錫堃（圖）4日召集黨團協商，研商民進黨立委柯建銘等人所提召開第10屆第4會期臨時會相關事宜，因各黨團無法達成共識，5日將舉行全院委員談話會進行處理。（中央社檔案照片）

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（中央社記者范正祥、王揚宇、郭建伸台北4日電）立法院長游錫堃今天召集黨團協商，研商民進黨立委柯建銘等61人所提召開第10屆第4會期臨時會相關事宜，因各黨團無法達成共識，明天將舉行全院委員談話會進行處理。

民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團遞案提請立法院於5日至28日召開第10屆第4會期第1次臨時會，將「一修憲、二預算、十法案」納入臨時會討論議案內容。

其中，包括中華民國憲法部分條文修正草案，還有中華民國111年度中央政府總預算案（公務預算部分）、中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案。

民進黨團也希望於臨時會審議私立高級中等以上學校退場條例草案、地方制度法第4條條文修正草案、產業創新條例第10條之1條文修正草案、性別平等教育法增訂第27條之1及第30條條文修正草案、刑事訴訟法增訂部分條文修正草案、刑事訴訟法施行法第7條條文修正草案、刑法部分條文修正草案、保安處分執行法部分條文修正草案、法院組織法第14條之1及第115條條文修正草案、陸海空軍軍官士官服役條例第6條及第61條條文修正草案。

對於民進黨團主張，民眾黨團總召邱臣遠表示，立法院有召開臨時會的必要性，但臨時會時間不多，應以2個預算案為主，並納入修憲議題優先推動18歲公民權。

邱臣遠表示，地方制度法修法，涉及財政收支劃分法、行政區劃法及中央統籌分配稅款，但目前僅有柯建銘領銜提出的版本，民眾黨團不贊成納入臨時會議程。

時代力量黨團總召邱顯智也說，支持召開臨時會審議2個預算案及納入修憲提案。

至於地方制度法第4條條文修正草案，是否列入臨時會討論議案，邱顯智說，按照此修法版本，等於鬆綁全台躍身成為直轄市的要件，行政院應該負責任地提出相對應的院版，而非以如此急就章的方式處理，茲事體大，不宜納入臨時會討論。

國民黨團總召費鴻泰指出，有召開臨時會的必要，但應以審議2個預算案為要務。

出席協商、即將接任國民黨團總召的國民黨立委曾銘宗也說，地方制度法修法茲事體大，建議不要納入臨時會議程，應先聽各界意見。他並表示，修憲何等重要，包括環境權、動物權等是否入憲，也應聽聽各界意見，國民黨團支持修憲，但也要聽聽各界意見。

對於在野黨團意見，柯建銘回應，絕無一黨一己之私，大家面對問題與歷史驗證。

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游錫堃最後宣告，這次協商各黨團無法達成共識，循例舉行談話會進行處理。談話會定於明天上午11時舉行，10時開始簽到。

根據中華民國憲法第69條規定，立法院遇有總統之咨請或立法委員1/4以上之請求時，得開臨時會。立法院組織法第6條第1項規定，立法院臨時會，依憲法第69條規定行之，並以決議召集臨時會之特定事項為限。（編輯：林興盟）1110104