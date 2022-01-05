黃榮村：用人機關參與選才 改善公部門考用落差

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（中央社記者陳俊華台北5日電）考試院長黃榮村今天說，現行高普初考每年為公部門甄補6000名人力，但用人機關卻幾乎無權參與選才，長期遭批評考用落差；未來將強化用人機關參與選才，以彌補筆試無法達到的篩選效果。

考試院透過新聞稿指出，為精進考選制度、提升國家用人選才效度，考試院上午舉辦92週年院慶座談活動，以「用人機關參與選才的機制探索」為題，舉行座談會。

黃榮村致詞時表示，現行的高普初考考選程序，每年為公部門甄補6000新進人力，但用人機關的參與權受到極大限制。相較於其他先進國家，因第一線的用人機關無權參與選才，產生外界長期以來「考用落差」批評不斷。

黃榮村說，提高用人機關在選才過程的參與，可以彌補筆試所無法達到的篩選效果，走向先進民主國家政府的選才制度，並結合大學與民間機構人資部門的豐富與多元經驗，來精進國家考試用人制度。

行政院人事行政總處人事長施能傑表示，目前用人機關在初任公務人員選才機制上的參與程度很低，機關用人之前沒見過擬任人員，與其他國家或民間部門相較，是很罕見的作法；目前各機關外補用人，從符合資格條件的應徵者中，經職缺公開公告後，自行決定遴用程序與遴用決定，就是類似的作法。

施能傑建議，未來制度改革，可從錄取人數較少的考試、或有特定主管機關的職系先做起，仍維持公開競爭方式，各考試類科通過者，列冊依序推薦給用人機關組設委員會進行口試，並建立防弊機制，由考選部扮演監督的角色，以確保能客觀公平的進行。

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考選部長許舒翔表示，目前用人機關在國家考試選才機制上，已有間接程度的參與，例如海洋委員會成立後因業務需要，新增海洋行政及海洋技術2類科，在應試科目、命題大綱及職能分析上，都有請海委會表示意見。

許舒翔說，考試院及行政院、司法院正在研議中的法律專業人員資格及任用條例草案，也有強化用人機關的選才權限；建議在現行制度下，可針對已採分階段考試的類科，強化口試階段用人機關的參與程度，以挑選出最適合人員。（編輯：林興盟）1110105