桃機群聚案 蘇貞昌：高度警戒盼最短時間控制

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（中央社記者賴于榛台北6日電）桃機群聚案累積8人染疫，行政院長蘇貞昌今天表示，對疫情要保持高度警戒，相關強化防疫措施須落實，希望最短時間內控制疫情；21日起就是大學學測，他也提醒教育部要嚴加防範。

根據中央流行疫情指揮中心資料，截至目前機場群聚共有清潔員及防疫計程車司機等8名確診者，其中案17230及防疫計程車司機（案17240）病毒基因定序感染Omicron變異株。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時轉述，針對近日疫情，蘇貞昌會中表示，國際疫情非常嚴峻，境外威脅風險也遽增，過去一週境外移入案例高達164例，這幾天桃園機場也出現8名本土案例，政府要戰戰兢兢。

蘇貞昌說，感謝桃園市政府與中央流行疫情指揮中心迅速疫調與匡列隔離，且在社區設置採檢站，指揮中心也在桃機設置前進指揮所，並改善旅客動線等，希望最短時間內控制疫情。

他提醒，對疫情要持續保持高度警戒，21日就是大學學測，教育部嚴加防範，提前做好準備。

蘇貞昌說，邊境檢疫自前天起實施PCR新制，請交通部督導航空公司落實，另外，指揮中心與交通部對機場強化措施，包含防疫計程車司機、機場人員以及防疫旅館管理等也都要做好。

蘇貞昌也呼籲民眾持續施打疫苗，昨天起接種疫苗無分第一劑、第二劑都能領取新台幣200元，第三劑疫苗也已開放施打，只要符合間隔時間就能接種。

他說，請民眾維持良好的防疫習慣，包含戴口罩、消毒、實聯制皆別鬆懈，防疫在過去面臨不同考驗，也一次次找出最佳防疫經驗，春節結束之前，中央地方都要嚴正以待，持續守住疫情。（編輯：蘇龍麒）1110106