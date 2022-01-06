爭取金門縣長提名 陳玉珍：參選機率6成

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（中央社記者王承中、劉冠廷台北6日電）國民黨立委陳玉珍今天表示，會在農曆春節期間慎重思考是否爭取參選金門縣長的提名，目前參選機率6成，若確定要爭取提名，願意與現任縣長楊鎮浯協調，若楊鎮浯不願接受協調，希望黨中央開放或報准參選。

國民黨主席朱立倫上午出席公益慈善籃球活動開幕前受訪表示，陳玉珍今天有表達一些意見，但過年後再說，陳玉珍也是說過年後再說。他表示，在農曆年後全黨會有完整的規劃，布局各縣市，這也表示國民黨人才很多，這不是好事嗎。國民黨會有完整的提名機制，不管是徵召、協調、初選，都是方法。

今年底將舉行九合一大選，國民黨提早進入戰備狀態，包括研擬相關提名辦法、籌組選舉策略小組，最快在農曆年後，就會對外公布。

對於是否爭取參選金門縣長的提名，陳玉珍今天在立法院接受媒體聯訪時表示，會在農曆春節期間慎重思考，目前參選機率6成，若確定要爭取提名，願意與現任縣長楊鎮浯協調。但楊鎮浯很可能民調輸了也不會放棄連任，若楊鎮浯不願接受協調，希望黨中央開放或報准參選。

她指出，金門從未有現任優先或一定要連任的慣例，過去三屆縣長都只做一任，她參選立委一樣有接受其他人的挑戰並做民調，相信國民黨會以民主機制處理。金門是泛藍選區，只要對黨籍同仁維持中立，一定能保住這一席，否則很難服眾，相信朱立倫有智慧處理，不然要開除她黨籍嗎？

陳玉珍指出，自己每次回金門都有非常多鄉親勸進參選縣長，大家也要思考金門進步的速度是不是符合人民的需求，還有很多需要改變的地方，因為勸進聲浪非常之大，她正在認真思考。

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她表示，楊鎮浯的滿意度沒有她高，這是眾所皆知，但是可能在行政力、決斷力、魄力真的需要加強，不好一一列舉，還是期勉楊鎮浯繼續努力。

陳玉珍說，連前金門縣長陳福海都說「你選我就不選」，背負支持者期待，她也有參選壓力。她私下曾多次跟楊鎮浯開玩笑提醒，「如果你做不好，我會很為難」，因為會被勸進參選縣長，如今地方對楊鎮浯的表現確實有不同看法。（編輯：蘇龍麒）1110106