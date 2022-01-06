蘇貞昌：若確定可縮短第3劑間隔 最快速增覆蓋率

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（中央社記者陳俊華台北6日電）行政院長蘇貞昌今天說，是否縮短第3劑疫苗施打間隔，尊重專家小組專業判斷，若確定可以縮短，請指揮中心及早宣布、大力推動，並適時啟動疫苗施打預約機制，以最快速度增加覆蓋率。

行政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌下午視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」時表示，國外疫情嚴峻，國內本土病例再起，加以農曆春節將至，返國人潮迅速增加，各界面對防疫工作更要嚴陣以待。

蘇貞昌說，這次桃園國際機場清潔人員及防疫車隊人員相繼確診，感謝指揮中心及前進指揮所應對得宜，以及在第一線堅守國門的桃園市長鄭文燦率領團隊，立刻執行各項應變措施。

蘇貞昌表示，希望藉由擴大匡列、整體檢驗等方式，遏止病毒進入社區。在檢驗結果出爐前，仍須以最嚴肅的態度、最大的匡列範圍、最快速的篩檢、最嚴密的防疫應對，遏止疫情嚴峻變化。

蘇貞昌說，海外鄉親及旅客在春節前夕陸續返國，境外移入病例隨之增加，許多防疫人員、防疫車隊及清潔人員堅守崗位、犧牲奉獻，置身高風險環境中，甚至部分工作人員因而染疫，政府除表達最大的肯定與感謝外，也請民眾抱持同理心，給予支持、體諒。

蘇貞昌表示，請民眾務必配合指揮中心防疫規範，一定要做到位，不容有任何破口讓病毒入侵；返國旅客必須搭乘防疫車輛、接受相關檢驗，在防疫旅宿、集中檢疫場所或居家檢疫期間，都須遵守相關規範，避免造成醫療院所負擔。

蘇貞昌說，希望相關部會預做超前部署的加強準備，以備足量能因應可能的狀況，政府也會給予防疫相關單位最大的支持。

蘇貞昌表示，過去因各界一起努力，疫苗覆蓋率在短時間內取得不錯成績，但要提升疫苗覆蓋率的最後一哩路往往最困難，請相關部會持續加強宣導，並請可以施打第2劑或第3劑疫苗的民眾儘速接種，讓疫苗覆蓋率達到最大，將從優獎勵相關推動人員。

蘇貞昌指出，至於第3劑疫苗施打間隔是否縮短，尊重專家小組會議的專業判斷，如果確定可以縮短，請指揮中心及早宣布、大力推動，並適時啟動疫苗施打預約機制，以最快速及最有效率的方式增加疫苗覆蓋率，提升保護力。

蘇貞昌也以視訊連線方式，聽取前進指揮所指揮官王必勝、鄭文燦簡報防疫整備情形，並透過視訊為全台傳染病防治醫療網各區正副指揮官、疾病管制署各區管制中心的工作人員加油打氣。（編輯：趙蔚蘭）1110106