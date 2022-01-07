美日2+2聯合聲明強調台海穩定 外交部高度歡迎

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（中央社記者王慶剛台北7日電）美、日兩國今天舉行「2+2會議」，誓言合作嚇阻中國破壞區域穩定行徑，也強調台海和平穩定的重要性。外交部對此表示高度歡迎並由衷感謝美國、日本政府。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），今天與日本外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫以視訊方式舉行「2+2會議」，並於會後發布1600多字聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，並鼓勵兩岸議題應和平解決等立場。

外交部發言人歐江安表示，外交部高度歡迎並由衷感謝美國、日本政府公開表達對台海和平穩定的重視。

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歐江安說，美日雙方會中表達共同嚇阻中國破壞區域穩定行徑的決心，強調在必要時會做出回應，並加強情資共享，包括彙蒐及分析破壞區域和平穩定及脅迫行為的資訊。此外，美日也關切中國在東海、南海、香港及新疆的作為，因中國對台灣及民主夥伴的各種威脅恫嚇，已影響台海安全與區域和平穩定，及全球供應鏈安全，也使美國政府及越來越多民主理念相近國家高度警覺，並加強合作共同因應。

歐江安表示，台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐的位置，在區域穩定及繁榮上一向扮演關鍵角色。拜登政府自上任以來，持續展現對台灣的強勁支持，以及對台海和平穩定的高度重視，台灣政府將在既有的良好基礎上，與美、日及其他理念相近國家緊密合作，捍衛民主制度與共享價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：蘇志宗）1110107