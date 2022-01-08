捷克施政綱領強化對台合作 外交部：續深化關係

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（中央社記者王慶剛台北8日電）捷克政府昨天公布政府施政綱領（Government Program Statement），在外交政策部分強調將與台灣等印太民主夥伴強化合作。外交部今天對此表達歡迎，並樂見台捷關係持續深化，發展互利互惠的雙邊關係。

外交部透過新聞稿表示，這項施政綱領內容涵蓋捷克政府各項領域的施政方向與藍圖，且在外交上將基於與歐盟、北約及鄰國的良好關係，遵循「哈維爾」外交政策傳統，推進與民主國家的夥伴關係。

外交部指出，捷克政府的施政綱領中，對外關係同時羅列「中歐四國集團」（Visegrad Group, V4）、德國、美國、英國、以色列，及印太地區的台灣、印度、日本與韓國等民主夥伴，作為合作重點國家。

外交部說，台捷關係一向密切友好，兩國基於自由、民主與尊重人權等共享價值，建立理念相近的夥伴關係。捷克執政聯盟去年競選期間，已將深化對台關係列入競選政綱，這次更載入施政網領，具體展現對發展兩國關係的重視。

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外交部表示指出，國家發展委員會主任委員龔明鑫去年10月底率「中東歐三國經貿投資考察團」訪問捷克，雙方簽署包括網路安全、太空合作、觸媒技術、綠色能源、智慧機械等領域，總計5項備忘錄。

外交部表示，將與各部會密切合作，致力提升與捷克的民主夥伴關係，在經貿、投資、科技、防疫、資安及教育文化等領域，推動全方位的合作互動，具體實踐「強化歐洲鏈結計畫」。（編輯：康世人）1110108